Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 8 kişi yakalandı
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 7 FETÖ silahlı terör örgütü üyesi ve 1 MKP silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 8 şüpheli yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Edirne’de jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 7 FETÖ ve 1 MKP terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadeleye yönelik son 1 hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda 7 FETÖ silahlı terör örgütü üyesi ve 1 MKP silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 8 şüpheliyi yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakaladı.
Yakalanan terör şüphelileri hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.
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