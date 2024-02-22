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Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 8 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 8 kişi yakalandı
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Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 7 FETÖ silahlı terör örgütü üyesi ve 1 MKP silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 8 şüpheli yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edirne’de jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 7 FETÖ ve 1 MKP terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadeleye yönelik son 1 hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda 7 FETÖ silahlı terör örgütü üyesi ve 1 MKP silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 8 şüpheliyi yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakaladı.
Yakalanan terör şüphelileri hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Etiketler terör yasa dışı
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