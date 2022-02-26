Yeni güne de yine benzin ve motorine zamla başladık

Son 8 yılın zirvesine yükselen petrol fiyatları pompaya da yansıdı. Yeni güne benzine 1,61 TL, motorine ise 1,51 TL'lik zamla başladık. Haber3.com tek tek hesapladı. Bakın 50 litrelik depoda sadece son 57 günde ne kadar "zam" yedik.

Rusya’nın Ukrayna'ya müdahalesi, dolar, altın ve petrol fiyatlarında keskin şekilde yükselişine sebep oldu. Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından piyasalar hareketlendi. Dolar/TL ve petrol fiyatları yükselişe geçti. Petrol fiyatları, keskin yükselerek yüzde 4'ün üzerinde prim yaptı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı LCOc1 yüzde 6.5 artarak 103 doları aştı. Bu gelişmelerin üzerine akaryakıt fiyatlarında zam kaçınılmaz oldu.

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 61 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 TL, İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya yükseldi.

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira oldu.

Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükseldi.

50 LT'LİK BENZİN HESABI

Akaryakıt ürünlerine yağmur gibi yağan zamlarla ortalama 50 litrelik bir depo benzin hesabı acı gerçeği tokat gibi yüzümüze vurdu. 2022 yılında ve sadece 57 günde 50 LT'lik bir deponun ful dolum ücreti bakın nereden nereye geldi.

>> 31 Aralık 2021: 614,5 TL

>> 1 Ocak 2022: 645,5 TL

>> 5 Ocak 2022: 646,5 TL

>> 8 Ocak 2022: 678 TL

>> 12 Ocak 2022: 679 TL

>> 20 Ocak 2022: 702 TL

>> 25 Ocak 2022: 703 TL

>> 2 Şubat 2022: 722,5 TL

>> 3 Şubat 2022: 724 TL

>> 4 Şubat 2022: 723 TL

>> 9 Şubat 2022: 758,5 TL

>> 10 Şubat 2022: 759,5 TL

>> 19 Şubat 2022: 757 TL

>> 26 Şubat 2022: 837,5 TL

TOPLAM FARK : 223 TL ( %36,3 )