Yerel seçimlerde DEVA sürprizi
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DEVA partisi girdiği ilk yerel seçimde, Adıyaman'da Çelikhan Belediye Başkanlığı'nı kazandı.
Adıyaman'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların yüzde 49'unu alan CHP'li Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanlığı'na seçildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde AK Partili Mehmet Can Hallaç, Besni ilçesinde AK Partili Reşit Alkan, Tut ilçesinde AK Parti'li Ercan Öncebe, Sincik ilçesine AK Partili Mehmet Korkut, Samsat ilçesinde AK Partili Halil Fırat, Gerger ilçesinde AK Parti'li Erhan Aksoy, Gölbaşı ilçesinde CHP'li İskender Yıldırım, Çelikhan ilçesinde Deva Partili Mahmut Şahin seçimin galibi oldu.
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