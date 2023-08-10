Yerel seçimlere 7 ay kala ilk seçim anketi sonuçları geldi

Mayıs ayındaki Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için ilk seçim anketi sonuçları açıklandı.

Yerel seçimlere geri sayım başlamışken, geçtiğimiz aylarda yapılan milletvekili seçimlerinin etkisi de henüz geçmedi. Anket şirketleri son seçimdeki isabetsiz tahminlerinden sonra anket çalışmalarına yeniden hız verdi.

ASAL Araştırma, seçmene, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunu yönelttiği anketin sonuçlarını paylaştı.

2.520 kişinin katıldığı ankete göre bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları şöyle açıklandı:

AK Parti: % 33.5

CHP: % 23.7

MHP: % 10.2

İYİ Parti: % 9.1

HDP/Yeşil Sol Parti: % 8.4

Yeniden Refah: % 3.5

TİP: % 2.2

Zafer Partisi: % 2.0

Memleket Partisi: % 1.5

BBP: % 1.1

Diğer: % 4.8