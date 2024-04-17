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Yerel seçimlerin ardından ilk anket açıklandı: AK Parti'de kan kaybı sürüyor

Yerel seçimlerin ardından ilk anket açıklandı: AK Parti'de kan kaybı sürüyor
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31 Mart seçimlerinin ardından ilk seçim anketi açıklandı. CHP birinci parti olurken, AK Parti'nin oy oranındaki düşüş dikkat çekti.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Türkiye genelinde CHP'nin oy oranı yüzde 37.77, AK Parti'nin yüzde 35.49 ve Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 6.19 olmuştu. 

Seçimlerin ardından ilk seçim anketi açıklandı. Türkiye Raporu tarafından yapılan araştırmaya göre, CHP birinci parti olurken AK Parti ikinci sırada yer aldı.

Ankette vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 35.2'si tercihini CHP'den yana kullanırken AK Parti'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 29.8'de kaldı.

İşte partilerin oy oranları:

CHP: Yüzde 35.2
AK Parti: Yüzde 29.8
DEM Parti: Yüzde 10.5
MHP: Yüzde 7.7
YRP: Yüzde 5.7
İYİ PARTİ: Yüzde 4.0
ZP: Yüzde 3.4
TİP: Yüzde 0.9

31 Mart seçimlerinin ardından ilk seçim anketi açıklandı. CHP birinci parti olurken, AK Parti'nin oy oranındaki düşüş dikkat çekti.

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, anket sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eylül 2019'dan beri her ay gerçekleştirdiğimiz Türkiye Raporu anketlerinde ilk defa Nisan 2024'te AK Parti birinci parti ve Erdoğan başarı seviyesi en yüksek lider çıkmadı" ifadelerine yer verdi.

31 Mart yerel seçim sonuçları

31 Mart seçimlerinin ardından ilk seçim anketi açıklandı. CHP birinci parti olurken, AK Parti'nin oy oranındaki düşüş dikkat çekti.

 

Etiketler 31 mart yerel seçim seçim anketi türkiye raporu anket sonuçları
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