Yerine kimse atanmayınca valilik koltuğu boş kaldı
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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun Elazığ Valiliği'ne atanmasının ardından Tokat Valiliği koltuğu boş kaldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına göre, Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valiliklerine yeni isimler atandı.
Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyarbakır Valiliği'ne Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliği'ne Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliği'ne İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliği'ne Ömer Toraman ve Elazığ Valiliği'ne Numan Hatipoğlu atandı.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine ataması yapıldı.
Numan Hatipoğlu'nun Elazığ Valiliği'ne atanmasının ardından Tokat Valiliği'ne yeni atama yapılmadı. Hatipoğlu'ndan boşalan Tokat Valiliği koltuğu boş kaldı.
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