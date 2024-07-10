  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerine kimse atanmayınca valilik koltuğu boş kaldı

Yerine kimse atanmayınca valilik koltuğu boş kaldı

Yerine kimse atanmayınca valilik koltuğu boş kaldı
Güncelleme:

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun Elazığ Valiliği'ne atanmasının ardından Tokat Valiliği koltuğu boş kaldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına göre, Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valiliklerine yeni isimler atandı.

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyarbakır Valiliği'ne Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliği'ne Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliği'ne İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliği'ne Ömer Toraman ve Elazığ Valiliği'ne Numan Hatipoğlu atandı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine ataması yapıldı.

Numan Hatipoğlu'nun Elazığ Valiliği'ne atanmasının ardından Tokat Valiliği'ne yeni atama yapılmadı. Hatipoğlu'ndan boşalan Tokat Valiliği koltuğu boş kaldı.

Etiketler valilik atama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kısmetse Olur güzeli Eslem Sena Nur'a korkunç saldırı Kısmetse Olur güzeli Eslem Sena Nur'a korkunç saldırı Kayyum hazırlığı mı? Erdoğan'ın atadığı vali dikkat çekti Kayyum hazırlığı mı? Erdoğan'ın atadığı vali dikkat çekti Barınma krizinde gelinen son nokta: Memur değilsen ev yok Barınma krizinde gelinen son nokta: Memur değilsen ev yok Nagehan Alçı'nın şiddet iddiaları sonrası ROK'tan ilk açıklama Nagehan Alçı'nın şiddet iddiaları sonrası ROK'tan ilk açıklama 2 Türk'ün de yarıştığı ilk yapay zeka güzellik yarışmasında kazanan belli oldu 2 Türk'ün de yarıştığı ilk yapay zeka güzellik yarışmasında kazanan belli oldu Bir ilimizin başına talih kuşu kondu: İşte Çinli BYD'nin yatırım yapacağı ilimiz Bir ilimizin başına talih kuşu kondu: İşte Çinli BYD'nin yatırım yapacağı ilimiz Son seçim anketi açıklandı: ''Halk erken seçim istiyor'' Son seçim anketi açıklandı: ''Halk erken seçim istiyor'' Cübbeli Ahmet tarikat ve cemaatleri tek tek ifşa etti Cübbeli Ahmet tarikat ve cemaatleri tek tek ifşa etti Çağatay Ulusoy'un ''kaşesi'' dudak uçuklattı Çağatay Ulusoy'un ''kaşesi'' dudak uçuklattı Buket Aydın stüdyoyu terk etti Buket Aydın stüdyoyu terk etti
ABD'li bankadan altın fiyatları için yeni tahmin ABD'li bankadan altın fiyatları için yeni tahmin Ensest ifadelerle infial yaratan Onlar Ermiş Muradına adlı kitap için açıklama geldi Ensest ifadelerle infial yaratan Onlar Ermiş Muradına adlı kitap için açıklama geldi