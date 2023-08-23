Yerleştiği üniversiteye kayıt olmayacaklar dikkat!

Tercih Uzmanı Ergin Sarar'dan, YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylara kritik uyarı.

Tercih Uzmanı Ergin Sarar, YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların 28 Ağustos-1 Eylül 2023 arasında kayıt işlemlerini yapmalarını önerdi. Eğer kayıt yapılmazsa, 2024 YKS'ye girildiğinde okul başarı puanı'nın yarı yarıya düşeceği uyarısında bulunan Sarar, "YKS bir sıralama sınavı olduğundan bir puanla bile yüzlerce ve binlerce adayın elendiğini var sayarsak ciddi avantajdan vazgeçmiş olunuyor" şeklinde konuştu.

Tercih Uzmanı Ergin Sarar, 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerini yapmaları gerektiğini belirterek, kazanılan programa kayıt olunmaması halinde bir sonraki yıl 2024 YKS'ye girildiğinde Okul Başarı Puanı'nın (OBP) yarı yarıya düşeceği uyarısında bulundu.

Ergin Sarar, “YKS bir sıralama sınavı olduğundan bir puanla bile yüzlerce ve binlerce adayın elendiğini var sayarsak ciddi avantajdan vazgeçmiş olunuyor. Sonraki yıl OBP puanı kırıldığından da önceki yıl kayıt yaptırılmayan programın puanına ulaşmak dahi zor olabilir” diyerek kayıt işlemlerinin ertelememesi gerektiğini vurguladı.

ADAY SAYISI 4 MİLYONU GEÇECEK

1980 yılında 466.963 kişi ile başlayan YKS süreci, 2019'da 2.528.031, 2020'de 2.436.958, 2021'de 2.607.715, 2022'de 3.243.334 ve 2023'te 3.527.443 öğrenci sayısına ulaşmıştır. 2024 yılında sınava girecek aday sayısının 4 milyonu geçeceği tahmininde bulunan Ergin Sarar, yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarını ertelememesi gerektiği uyarısında bulundu.

“ÖNÜMÜZDEKİ SENE TÜM KONULAR SINAVA DAHİL EDİLECEK”

Pandemi ve deprem gibi yaşanan olağanüstü durumlardan dolayı öğrencilerin bazı konulardan muaf olarak YKS’ye girdiğini hatırlatan Doğuş Üniversitesi Tercih Uzmanı Sergin Sarar, “Önümüzdeki sene tüm konular sınava dahil edileceğinden bu durumu da öğrencilerin göz önünde bulundurmasında fayda var” şeklinde konuştu.



“KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ VE ÇİFT ANADAL İMKÂNI”

Yerleştiği programdan memnun olmayan öğrencilerin kurum içi yatay geçiş imkânından faydalanabileceğini belirten Sarar, “Öncelikle bu öğrenciler not ortalaması veya merkezi yerleştirme puanını kullanarak kurum içi yatay geçiş imkânı sayesinde gerekli kriterleri sağlaması şartıyla program değiştirebilir. Bu öğrenciler için diğer bir yol ise gerekli kriterleri sağladıkları takdirde çift anadal imkânı. Böylece öğrenciler istedikleri bölümden ikinci bir diploma alarak kariyer hedeflerine ulaşabilir” diye ifade etti.

İHA