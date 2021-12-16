Yerli SİHA Irak'ın kuzeyinde tam 12'den vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist, SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist de kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi” denildi.