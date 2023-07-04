Yeşil Sol Parti: Dostlarımızı açıktan göreve çağırıyoruz

Yeşil Sol Parti'nin bu haftaki grup toplantısında Partinin eş sözcüsü İbrahim Akın kürsüde konuştu.

Yeşil Sol Parti, Meclis Grup Toplantısı gerçekleştirildi. Parti Sözcüsü İbrahim Akın, “Yeşil Sol Parti olarak bu düzenle sorunu olanların sesi, sözü olmaya, onlarla birlikte mücadele etmeye kararlıyız. Bu kararlılığı her yerde göstermeye çalışacağız. Sadece mecliste değil, hayatın her alanında birlikte, omuz omuza olacağız” dedi.

Akın devamında, montaj videonun yayınlanmasıyla hedef gösterilen ve tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında konuştu.

Akın, “Gazeteci Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınması tecridin bir insanlık suçu olduğunu ortadan kaldıramaz. Tecrit suçtur! İktidara seslenmek istiyoruz; bu ülkede eşitlikçi, özgürlükçü bir ortamı inşa etmek istiyorsanız önce bu tecrit politikasından vazgeçin” dedi.

Akın şunları söyledi:

“Yeşil Sol Parti olarak bu düzenle sorunu olanların sesi, sözü olmaya, onlarla birlikte mücadele etmeye kararlıyız. Bu kararlılığı her yerde göstermeye çalışacağız. Sadece mecliste değil, hayatın her alanında birlikte, omuz omuza olacağız.

Örgütlerimizle yaptığımız değerlendirme sonrasında halkımızla birlikte mücadelenin güçlü bir şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dayanışmayı büyütmeye, yerel demokrasiyi güçlendirmek için bütün dostlarımızı açıktan göreve çağırıyoruz.

Sayın Öcalan üzerinde, barış sürecinden bu yana yıllardır çok ağır bir şekilde mevcut hukukun hiçbir yerine sığmayan tecrit politikası uygulanıyor. Bu tecrit bütün Türkiye’ye yayılmış bir şekilde gelişiyor. Bu, bir model haline gelmiş durumda.

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınması tecridin bir insanlık suçu olduğunu ortadan kaldıramaz. Tecrit suçtur! İktidara seslenmek istiyoruz; bu ülkede eşitlikçi, özgürlükçü bir ortamı inşa etmek istiyorsanız önce bu tecrit politikasından vazgeçin!”