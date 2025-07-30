YKS tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, 2025-YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunu yayımladı. Tercih işlemleri 1-11 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, " 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS)Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Öte yandan; kılavuzun yayınlanmasının ardından tercih işlemleri 1-11 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.