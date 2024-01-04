Yoğun bakımlarda kırmızı alarm: Doluluk oranları zirve yaptı

İstanbul Tabip Odası (İTO) son haftalardaki Covid-19, influenza ve diğer mevsimsel virüslerin yol açtığı hastalıklar nedeniyle, yoğun bakımlardaki doluluğun alarm verdiğini duyurdu.

İTO’nun yazılı açıklamasına göre hasta yoğunluğundaki ciddi artış var. Bu nedenle birçok hastanede servis yatakları doldu. Ağır hastaların izlendiği yoğun bakım ünitelerindeyse boş yatak kalmadı.

Sahadaki meslektaşlarından aldığı bilgilere dayanarak açıklama yapan oda, “Acil servislerin kırmızı alanlarında boş sedye kalmadı. Bazı hastalar yoğun bakım ünitesi için günlerdir sıra bekliyor” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak ciddi bir salgın ile karşı karşıya kalınması üzerine geçtiğimiz 29 Aralık’ta Sağlık Bakanlığına bir yazı göndererek tüm sağlık kuruluşları ve birimlerinde maske takımı başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınmasını istemişti.

TTB söz konusu yazıd son haftalarda özellikle hastane acillerinde olağandışı yoğunluklar yaşandığını açıklamıştı. Bu yoğunluklar sağlık çalışanlarını tüketirken hastalara da daha az zaman ayrılmasına, zamanında ve yeterli sürede muayene edilememesine, enfekte olmayan hastalara da hastalık bulaşmasına neden olabiliyor.

TTB tüm sağlık birimlerinde maske, havalandırma, fiziksel mesafe gibi önlemlerin alınmasının hayat kurtarıcı olacağını da belirtmişti.