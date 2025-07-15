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YÖK, 41 yükseköğretim kurumunu kara listeye aldı

YÖK, 41 yükseköğretim kurumunu kara listeye aldı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), FETÖ ile bağlantılı oltuğu tespit edilen 41 yükseköğretim kurumu için tanınmama kararı aldı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü FETÖ/PDY bağlantılı üniversitelere yurt içinde kilit vurulurken, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen yurt dışındaki üniversiteleri tanımama ve bu okullardan mezun olanlara denklik vermeme uygulaması titizlikle devam ediyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin ve ailelerinin çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Gençlerimiz ve aileleri e-Devlet üzerinden, Yükseköğretim Kurulumuzun web sayfasından veya bizzat kurumumuza gelip bilgi alarak denklik verilmeyen yani tanınmayan yükseköğretim kurumlarını öğrenebilirler. Tanınma sorgulaması yapılmadan tercih yapılması, geri dönüşü olmayan sorunlar yaşatabilir" dedi.

DENKLİK TALEPLERİ KESİNLİKLE REDDEDİLİYOR

YÖK'ün kararına göre bazı üniversiteler, FETÖ/PDY terör örgütüyle doğrudan kurumsal bağları bulunduğu gerekçesiyle tanınmıyor. Bu üniversiteler, örgütün küresel ölçekte kadro yetiştirme, finansal kaynak sağlama ve propaganda faaliyetleri yürüttüğü merkezler arasında yer alıyor. YÖK 2016, 2017, 2019 ve 2024 yıllarında alınan Yürütme Kurulu ve Genel Kurul kararlarıyla FETÖ/PDY ile iltisakı bulunan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görüp denklik başvurusunda bulunanların veya daha önce başvurmuş olup işlemleri sonuçlanmamış, değerlendirme ve sınav aşamasında bulunanların tanıma ve denklik taleplerini reddediyor ve bu kurumları tanımıyor.

KARA LİSTEYE ALINAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

Bu kapsamda ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Afganistan, Belçika, Bosna-Hersek, Endonezya, Gürcistan, Irak, Kamboçya, Kanada, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Nijerya, Polonya, Romanya ve Türkmenistan’da faaliyet gösteren ve aralarında üniversiteler, enstitüler ve kürsülerin yer aldığı 41 yükseköğretim kurumu için tanınmama kararı bulunuyor. Bazı üniversitelerde ise sadece FETÖ iltisaklı olduğu tespit edilen enstitü, merkez ya da kürsüler tanınmıyor. Bu yapıların faaliyetleri genellikle ev sahibi üniversitenin çatısı altında yürütülüyor ancak içerik ve kadro bakımından doğrudan örgütle bağlantılı akademisyenler tarafından idare ediliyor. Bu statüde bulunan 13 enstitü, merkez ve kürsü bulunuyor. ABD’deki University of Houston bünyesindeki Gülen Institute, Avustralya’daki Deakin University’de kurulan Research Chair in Islamic Studies and Intercultural Dialogue ya da Kolombiya’daki Universidad del Rosario çatısı altındaki Centro de Estudios de Turquía bu kapsamda yer alıyor. Kanada’daki University of Waterloo ve Conrad Grebel University College’da yürütülen Master of Peace and Conflict Studies ve Master of Theological Studies gibi programları da yine bu kapsamda bulunuyor.

YÖK'ün tanımama kararı verdiği yurt dışı yükseköğretim kurumlarının güncel listesi ve ilgili açıklamalar, resmi internet sitesinden yayımlanıyor. Listeye 'https://denklik.yok.gov.tr/' bağlantısı üzerinden önemli bilgiler kısmında erişilebiliyor. 

DHA

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Etiketler yök üniversite yüksek öğretim kurumu
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