''Yok artık'' dedirten iddia: Bahçeli Meclis başkanı mı oluyor ?

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Saray çevrelerinden bir kulis bilgisi aldığını aktararak, çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Takan, "Bugünlerde saray kulislerinden, ilginç bir fikir egzersizine şahit oluyorum. Siyasi kulislere de yayılan tartışmanın başlığı, 'Bir siyasi partinin genel başkanı aynı zamanda Meclis Başkanı da olabilir mi?'" diye yazdı.

Takan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Anayasa madde 94 diyor ki;

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar.”

Nereden nereye mi geldim?..

Yok… Yok… Daldan dala konmuyorum… Çakalların saldırısından sonra hala kendimi toparlayamadığımı da sanmayın!..

Çok şükür, bomba gibiyim…

Sağ olsunlar, çakalları sahaya sürüp üzerimize salanlar mücadele azmimizi daha da pekiştiriyorlar…

Anayasa’nın ilgili maddesini şunun için hatırlattım;

Bugünlerde saray kulislerinden, ilginç bir fikir egzersizine şahit oluyorum. Siyasi kulislere de yayılan tartışmanın başlığı, “Bir siyasi partinin genel başkanı aynı zamanda Meclis Başkanı da olabilir mi?”.

Aklı başında olan hukukçu ve uzmanlar, Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü’ne göre bunun gerçekleşmesinin imkansız olduğunu, Anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu savunuyor.

Anayasa da açıklık olmadığını, boşluk olduğunu öne sürüp, saray çevrelerinde “pek ala olabilir” diyenler var…

Anayasa kaç defa rafa kaldırıldı?.. Bir kez daha kaldırılsa ne olur?.. Dünyanın sonu mu gelir?..

Çoktaan hak etti bile!.. Bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iş kökten halledilir… Sağa sola dolanmaya ve hatta tartıştırmaya ne gerek var!..

Yapın onu Meclis Başkanı!..

Manidar bir “jest” olur…

Asgari ücrette “jest” bekleyen garibanlarda çok mutlu olup kendi dertlerini unuturlar!…

O “jest” herkese yeter!..

Yargıdan yana zaten sıkıntınız yok. Anayasaya, kanunlara aykırıymış… Kim cesaret eder de ses çıkarır?.. Verirsiniz kafasına beyzbol sopasını!..

Saray koridorlarında konuşulan “Meclis Başkanı aynı zamanda siyasi genel başkanı”nın kim olduğunu çok mu merak ettiniz?..

Biliyorum ama yazamıyorum!..

Çok korktum!..

Fena halde tırsık oldum!..

Ama siz anladınız onun kim olduğunu…

Yoksa ben de “FETÖ’cü” müyüm neyim?..

İlgili kıvrak makamlardan bir yazılı açıklama daha bekliyorum!..