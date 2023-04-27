''Yok artık'' dedirten olay! Bagajdaki yedek lastikten uyuşturucu çıktı
Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda, bagajdaki lastikten 1316 uyuşturucu hap çıktı.
Kütahya'da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilin motoru ve bagajından uyuşturucu fışkırdı. Aracın sürücüsü S.K., gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir girişindeki uygulama noktasında S.K.’nin kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada motoruna ve bagajdaki yedek lastiğe gizlenmiş 1316 sentetik hap ele geçirildi. Araç sürücüsü S.K., gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ticareti’ suçlamasıyla tutuklandı.
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