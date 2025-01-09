YÖK duyurdu: Stajerlik, müfredat... Meslek yüksekokulları sil baştan değişecek

AK Parti iktidarı döneminde neredeyse her yeni bakan ile değişen eğitim sisteminde bir köklü değişiklik daha yolda. YÖK Başkanı Erol Özvar meslek yüksekokulları sisteminin sil baştan değişeceğini duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar , sektör temsilcileriyle bir araya gelerek organize sanayi bölgelerinde meslek yüksekokullarının programlarını sektörün beklentileriyle uyumla hâle getirdiklerini ve MYO’ların programlarında değişim başlattıklarını belirtti.

Başkan Özvar “Hedefimiz sektör temsilcileriyle beraber ülkemizdeki bütün MYO programlarını ve müfredatlarını piyasaların beklentileriyle uyumlu olacak şekilde yenilemek ve öğrencilerimizin daha fazla uygulamanın içinde olduğu yeni MYO modellerini hayata geçirmektir” diye konuştu. Özvar “Dijital ve yeşil beceri ağırlıklı tematik yeni MYO modelleri üniversitelerimizdeki geleneksel MYO’ların yerini alacaktır” vurgusunda bulundu.

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; Erol Özvar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni dijital meslekler olarak tarif edebileceğim yazılım ve yapay zekâ tabanlı uğraşılar en fazla talep edilen kariyer kulvarlarıdır. Geçtiğimiz yıl başladığımız uzun süren çalışmalar ve istişareler neticesinde 2024 yılında 17 yeni ön lisans ve lisans programı 20 üniversitemizde 70’i aşkın sayıda açıldı. 2025 yılında da bu programların açılmasına öncülük edeceğiz. Tam doluluk oranı ile bu programlar hizmet vermeye başladı. Ülkemizin dijital beceri açığının kapatılmasında önemli rol oynayacağına inandığımız bu programların sayısını kalite standartlarını düşürmeden önümüzdeki yıllarda açmaya devam edeceğiz.

İstihdama duyarlı programlar kapsamında sağlıkta ve tarımda dijital teknolojiler ile yeşil dönüşümle ilgili insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için yeni programlar üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bu sene bunları açacağız. Ayrıca kuantum teknolojisinin kullanımıyla büyüyen tehditlere çare olması için siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağını da artırmak istiyoruz.

Arzumuz ve hedefimiz sektör temsilcileriyle beraber meslek yüksek okulları programlarının ve müfredatlarını gözden geçirmek suretiyle öğrencilerimizin daha fazla uygulamanın içinde olduğu modelleri hayata geçirmek. Sektörün beklentilerini karşılamak üzere tematik MYO’ların desteklenmesi, yeni becerilerin kazandırılması için uygulamaya alınan bir başka model olmuştur. Bu konuda gerekli adımları attığımızı bu vesileyle ifade etmek isterim."

'DESTEKLERİ GERİ ÇEKERİZ' UYARISI

Başkan Özvar, MYO’ların yeniden değerlendirilmeye alınacağı, yapılan yıllık incelemede standartları karşılamayan MYO’lardan desteklerinin geri çekileceği uyarısında bulundu. Özvar, MYO’larda öğretim üyesi tedarikinde zorluk çekilen seçmeli derslerde meslek erbaplarının ders vermelerine ilişkin çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Özvar istihdama duyarlı olmayan programların tasfiyesinin sürdürüleceğini belirterek “Yükseköğretim vizyonumuz gereği bu konu gündemimizde önemli bir yer tutmaya devam edecektir” dedi.

Öğrencilerin staj ve iş yeri imkân ve sürelerinin artırılacağını ve çeşitlendirileceğini de belirten Özvar “İş gücü piyasalarında istihdamı kolaylaştırma hedefiyle, üniversitelerimiz tarafından sunulan staj ve iş yeri uygulama imkân ve sürelerinin hem genişletilmesine hem de çeşitlendirilmesine destek vermektir. OSB’lerde MYO uygulamaları bu bakımdan güzel birer örnek olarak anılabilir” dedi.

Türkiye Gazetesi