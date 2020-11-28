Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 22 zanlı yakalandı

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Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve Sorgun ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
Biri Sorgun ilçesinde olmak üzere 20 adrese düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 22 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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