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YSK üyeleri seçim sonuçlarını ''Kokpit''ten takip edecek

YSK üyeleri seçim sonuçlarını ''Kokpit''ten takip edecek
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, yarın yapılacak yerel seçimlerin sonuçlarını, ''kokpit'' adı verilen ekrandan takip edecek.

YSK, yarın yapılacak yerel seçime yönelik teknik hazırlıklarını da tamamladı.

Seçimle ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütüldüğü, bilgi ve belgenin üretildiği, elektronik ortamda saklandığı, güvenli bir şekilde korunduğu, seçmen kütüklerinin sürekli güncellendiği Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) toplanan seçim sonuçlarının eş zamanlı izlenebilmesine olanak tanıyor.

Kurulun kendi mühendisleri ile HAVELSAN ortak çalışması sonucu, seçim mevzuatına uygun yazılımla hazırlanan SEÇSİS, seçim sonuçlarının eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaşılmasını da sağlıyor.

Bu kapsamda, SEÇSİS Veri Merkezi'nde, seçim sonuçlarını eş zamanlı izlemek amacıyla hazırlıklar tamamlandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, kurul üyeleri ve siyasi partilerin YSK temsilcileri kurul odasında, seçim sonuçlarını "kokpit" adı verilen ekran üzerinden izleyecek.

"Kokpit" ekranı, YSK konferans salonunda, seçime girme yeterliliği bulunan siyasi partilere de açık olacak. İlçe seçim kurullarında SEÇSİS'e girilen veriler doğrudan YSK'ya ulaşacak, eş zamanlı olarak da siyasi partilerle paylaşılacak.

AA

Etiketler YSK kokpit yerel seçimk seçim sonuçları
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