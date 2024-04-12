YSK'dan 22 itiraza 22 ret

Yüksek Seçim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda siyasi partilerin Ordu ve diğer il ve ilçe seçimlerine yönelik yaptığı itirazları değerlendirdi. YSK, siyasi partilerin yaptığı 22 itirazı reddetti.

YSK, bugün saat 15.00'te siyasi partilerin itirazlarını görüşmek üzere toplandı. İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediyesi seçimi için YSK'ya yaptığı olağanüstü itiraz reddedildi. YSK, ayrıca AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin yaptığı itirazları da karara bağladı. YSK’nin bugünkü toplantısında aldığı kararlar şöyle: İYİ Parti'nin Trabzon Şalpazarı'nda oyların yeniden sayılması talebi reddedildi.

Yeniden Refah Partisi'nin Trabzon Arsin Belediye Meclisi oylarının yeniden sayılması talebi reddedildi.

AK Parti'nin Van Bahçesaray Belediye Başkanlığı oyların yeniden sayılması talebi reddedildi.

AK Parti'nin Şanlıurfa Bozova seçimlerin iptal edilmesi talebi reddedildi.

CHP'nin Tekirdağ Ergene Belediye Meclisi oyların yeniden sayılması talebi reddedildi.

AK Parti'nin Şırnak Silopi Görümlü’de oyların yeniden sayılması talebi reddedildi.

AK Parti'nin Şırnak Uludere Belediye Meclisi oyların yeniden sayılması talebi reddedildi.

İYİ Parti’nin Edirne Uzunköprü il Genel Meclisi oyların yeniden sayımı talebi reddedildi.

CHP’nin Edirne Uzunköprü oyların yeniden sayılması talebi reddedildi.

DEVA Partisi’nin Elazığ Merkez Yurtbaşı’nın belediye başkanlığı ve belediye meclisi oylarının yeniden sayılması talebi reddedildi.

CHP’nin Konya Karapınar seçimlerinin iptali talebi reddedildi.

İYİ Parti’nin Afyon Çobanlar İl Genel Meclisi seçimlerinin iptali talebi reddedildi.

CHP’nin Afyon Dazkırı mazbata iptal talebi reddedildi.

CHP’nin Adana Kozan Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal talebi reddedildi.

MHP’nin Adana Saimbeyli mazbata iptal talebi reddedildi.

Yeniden Refah Partisi’nin Erzurum Horasan oyların yeniden sayılması talebi reddedildi.

MHP’nin Çankırı Eldivan Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal talebi reddedildi.

MHP’nin Çankırı Orta İl Genel Meclisi mazbata iptal talebi reddedildi.

MHP’nin Çankırı Şabanözü Belediye Başkanlığı oyların yeniden sayılması talebi reddedildi.

Yeniden Refah Partisi’nin Ardahan Göle oyların yeniden sayılması talebi reddedildi.”