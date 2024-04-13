YSK'dan Kütahya kararı
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Yüksek Seçim Kurulu, MHP'nin Kütahya'da seçimlerin yenilenmesi talebini reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu, MHP'nin Kütahya'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu reddetti.
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