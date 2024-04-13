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YSK'dan Kütahya kararı

YSK'dan Kütahya kararı
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Yüksek Seçim Kurulu, MHP'nin Kütahya'da seçimlerin yenilenmesi talebini reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu, MHP'nin Kütahya'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu reddetti.

Etiketler YSK Yüksek Seçim Kurulu Kütahya itiraz
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