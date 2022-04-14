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Yüksek Seçim Kurulu'ndan erken seçim iddialarını alevlendiren tarih

Yüksek Seçim Kurulu'ndan erken seçim iddialarını alevlendiren tarih

Yüksek Seçim Kurulu ile ve ilçe kurulların en geç 6 Temmuz'a kadar belirlenmesine karar verdi. Bu tarih erken seçim tartışmasına neden oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) aldığı kararla, il seçim kurulu başkanı ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanını belirleyecek kura çekimlerinde siyasi parti temsilcisinin ya da üyesinin hazır bulunabileceğine karar verdi. Karar, 14 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

YSK, kurulların en geç 6 Temmuz'a kadar belirlenmesine karar verdi.

YSK’nın 6 Temmuz tarihini vermesi, erken seçim tartışmasına neden oldu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya “YSK İl ve İlçe Seçim Kurullarının 6 Temmuz tarihine kadar tamamlanmasını istedi. Sonbahara dikkat!!!” değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler ysk yüksek seçim kurulu erken seçim 2023 seçim seçim kurulu seçim kurulları
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