Yunan adalarına gidecekler dikkat! İşte kapıda vize hakkında her şey!

Yunan adalarında Türk vatandaşları için kapıda vize uygulaması başlıyor. Yaz tatili için rotayı Yunan adalarına çevirenler, kapıda vize uygulamasının detaylarını merak etmeye başladı. Yunan adalarına odaklanan tur operatörü Feribotlines’in CEO’su Tamer Arda Tuncer, kapı vizesi hakkında detayları açıkladı.

Yunan adalarında Türk vatandaşları için kapıda vize uygulaması kademeli olarak başlayacak. Kapıda vize uygulamasının 30 Mart itibariyle başlaması bekleniyor. Bu uygulama ile Türk turistler, Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Leros, Kalimnos, İstanköy, Rodos, Sömbeki ve Kasteloris adalarında kapıda vize alıp bir haftalık tatil yapabilecekler. Peki Yunan adalarına seyahat edecek Türk vatandaşları nelere dikkat etmeli?

Yunan adalarına kapıda vize uygulamasını değerlendiren ve bu süreçte dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili açıklamalarda bulunan Türk tur operatörü Feribotlines’ın CEO’su Tamer Arda Tuncer, hem Türkiye’den Yunan adalarına, hem de Yunan adalarından Türkiye’ye yaz aylarında yoğun bir geçiş olduğunu söyledi. Tuncer, “Kapı vizesi uygulaması Türkiye’ye gelen turist sayısını da artırıyor. Yani sadece Türkiye’den adalara turist gitmiyor. Rodos ve Kos gibi adalara her gün onlarca charter uçuş ile yabancı turist iniyor. Artan feribot seferleri sayesinde bu turistler tatillerinin 1-2 gününü Türkiye’de geçirebilecek” sözlerini kaydetti.

“KAPIDA VİZE İLE TATİL MALİYETLERİ DÜŞECEK, SCHENGEN STRESİ AZALACAK”

Kapı vizesi uygulamasının Türk vatandaşlarının seyahati için önemine işaret eden Tamer Arda Tuncer, şu bilgileri paylaştı:

“Bu adım, Yunan adalarına seyahat etmek isteyenlerin Schengen vizesi randevusu bulma stresini azaltacak ve daha kolay plan yapabilmelerini sağlayacak. Kapı vize tatil maliyetlerini de çok düşürecek. Schengen ülkelerine vize randevusu bulunamadığı için vize başvuru maliyetleri çok artmış ve 200-300 avroların üzerine çıkmıştı. Kapıda vizenin yaklaşık 60 Euro civarında bir maliyetinin olması bekleniyor. Bu da yurt dışı tatilinde vize masrafından çekinen kişiler için büyük bir maddi kolaylık sağlayacak.”





“YUNAN ADALARINA VİZE KALKMIYOR, İŞLEMLER KOLAYLAŞIYOR”

Tamer Arda Tuncer, seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının “Yunan adalarına vize kalktı” gibi bir yanılgıya düşmemesi gerektiğine dikkat çekerek, kapı vizesinin hala bir başvuru ve değerlendirme süreci gerektiren ama işlemleri çok kolaylaştıran bir uygulama olduğunu belirtti. Tuncer, “Seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları seyahatlerini 2-3 hafta önceden planlamalı. Başvuruda en önemli kıstas bilet ve otel rezervasyonunun kesin ödenmiş olması. Ödenmemiş rezervasyonlarla yapılan başvurular ret riskini çok yükseltecektir” diye belirtti.

“KAPI VİZESİ KONTENJANINI SORGULAMAK GEREKİYOR”

Kapıda vize başvuruları için her adada günlük bir kota olduğu ve bunun çok önceden dolabileceği konusunda uyarılardan bulunan Tuncer, şunları kaydetti:

“Her adanın gümrüğü, o gün kapı vizesi ile giriş yapabilecek yolcu sayısıyla ilgili bir kontenjan belirliyor. Bazı adalarda bu 200’ü geçerken, bazı adalarda 50-60 kişi ile sınırlı olabiliyor. Bu nedenle seyahat etmek isteyenlerin seyahat satın almadan önce kapı vizesi kontenjanını sorgulamaları ve hizmet alacakları seyahat acentesinin bu desteği sağlayabileceğinden emin olmaları gerekiyor.”

“VİZE KAPIDA ALINMIYOR, BAŞVURU SÜRECİ VAR”

Kapıda vize” ifadesinin kelime anlamının yanıltıcı olmaması gerektiğinin altını çizen Tamer Arda Tuncer, “Kapıda vize aslında kapıda başvurup alınabilecek bir vize değil. Gidilecek adaya mutlaka önceden başvuru yapmak gerekiyor. Sonra evraklar gümrük kapısına teslim ediliyor. Sonuç ise seyahat günü netleşiyor” dedi. Yolculara tüm başvuru sürecine destek verdiklerini belirten Tuncer, “Tatil paketlerinden yararlanan tüm yolcularımıza kapı vizesi sürecinde destek veriyoruz ve evraklarının gümrükte doğru şekilde işleme girmesini sağlıyoruz” dedi.

“UYGULAMA TÜM YIL, VERİLEN VİZE 1 HAFTA GEÇERLİ”

Tuncer, Covid pandemisi öncesi dönemde uygulanan kapı vizesi başvurularının sadece yaz aylarında geçerli olduğunu anımsatarak, “Yeni açıklanan kapıda vize uygulaması ile Türk turistler, Yunan adalarına tüm yıl boyunca kapı vizesi ile seyahat edebilecek. Verilen vizenin süresi başvuruda sunulan seyahat planına uygun olarak maksimum yedi gün olacak. Verilen vize ile farklı adalara geçilip geçilemeyeceği ise henüz kesinleşmedi” ifadelerini kullandı.

30 MART'TA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Yunan parlamentosunda kapıda vize uygulamasına yönelik bir soru önergesini cevaplandırırken, “Önemli bir çalışma yapılıyor. Herhangi bir gecikme söz konusu değil.” dedi. Bakan Gerapetritis, ilk aşamanın 30 Mart’ta başlamasını umduklarını söyledi.

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği Yunan adaları şöyle:

1.Sakız Adası

2.Midilli Adası

3.Rodos Adası

4.Samos Adası

5.Kos Adası

6.Meis Adası

7.Patmos Adası

8.Leros Adası

9.Kalimnos Adası

10.Simi Adası

DHA