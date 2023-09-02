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Yunanistan sınırında 13'ü FETÖ üyesi 18 kişi yakalandı

Yunanistan sınırında 13'ü FETÖ üyesi 18 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu, 18 kişinin Edirne'de yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 13'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

Etiketler yunanistan FETÖ FETÖ üyesi
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