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Yunanistan'dan ağlayan ve ağlatan Türkiye karikatürü

Yunanistan'dan ağlayan ve ağlatan Türkiye karikatürü
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Türkiye'nin yasını tutan ve deprem bölgesine ilk koşan ülkelerden olan Yunanistan'da Türkiye'ye manevi destek de sürüyor. Yunan karikatürist Ilias Makris Yunan gazetesi Kathimerini için çizdiği gözyaşı döken hilal karikatürü gündem oldu. (

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı her geçen saat artarken tüm dünyanın da gözü Türkiye'de... 

Yunan karikatürist Ilias Makris, Yunan gazetesi Kathimerini’de depreme desek çizimlerine devam ediyor. Makris’in gökyüzünde hilal biçimindeki ayın gözünden yıkılan binaların üzerine doğru bir damla yaş damlayan çizimi sosyal medyada gündem oldu.

Makris, Kathimerini gazetesindeki çiziminde gökyüzünde hilal biçimindeki ayın gözünden yıkılan binaların üzerine doğru bir damla yaş damladığını resmetti.

ευχαριστώ γείτονα, ευχαριστώ...
( Teşekkürler komşu, teşekkürler... )

Etiketler hilal ağlayan hilal Türkiye yunanistan
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