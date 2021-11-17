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Yüzlerce öğrenci Edis ve Sefo’nun şarkısıyla coştu

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan bir okulda yüzlerce öğrenci hep bir ağızdan şarkıcı Sefo’nun ‘Bilmem mi’ şarkısını söyledi. O anların görüntülendiği tweeti alıntılayan Sefo, “Küçükçekmece’deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz?” dedi. Bunun üzerine Küçükçekmece Belediyesi’ne ait resmi Twitter hesabından Sefo’ya ‘konser daveti’ geldi.

Son dönemin popüler şarkısı Sefo’nun ‘Bilmem mi?’ Küçükçekmece’de bir okulda çalındı. O anlarda yüzlerce öğrenci okul bahçesinde hep bir ağızdan ‘Bilmem mi, zor günlerimde hep sen yanımda vardın’ dedi. Rapçi Sefo da kendi şarkısının büyük bir coşkuyla çocuklar tarafından söylendiği görüntüleri paylaşarak, “Küçükçekmece’deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz?” diye sordu. Bunun üzerine Küçükçekmece Belediyesi Sefo’ya “Sizi ne zaman belediyemizde ağırlayalım?” yanıtı geldi.

Sefo’nun paylaşımını alıntılayan şarkıcı Edis de kendi şarkısı Martılar’ı söyleyen çocukların videosunu paylaştı.

Etiketler edis sefo şarkı küçükçekmece
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