Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tutuklandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, savcılık ifadesinden ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Özdağ, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında dün Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, gece saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirilmişti.

Geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'de geçiren Özdağ, polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Ümit Özdağ ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçu yönünden de genişletildiği öğrenildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Özdağ, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ümit Özdağ hakkında tutuklama kararı verildi.

"DOSYA TERÖR SAVCILIĞINA TESLİM EDİLDİ"

Özdağ'ın avukatı Paşa Büyükkayaer, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada ise Özdağ'ın Suriye konusundaki paylaşımlarının da dosyaya dahil edildiğini belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Dinçer, X'te yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Genel başkanımızın dosyası terör savcılığına teslim edildi. Soruşturmaya gizlilik kararı alındı. Adliyenin önünde beklemeye devam ediyoruz. Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır."

Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ'ın avukatı Uğur Tarhan, şunları söyledi;

"Saat 08.30 sıralarında Ümit Özdağ Ankara’da gözaltına alındı. Gece yarısı İstanbul Emniyeti’nde Fatih yerleşkesine getirildi. Sadece 3 avukatın görüşülmesini istediler, biz bunu kabul etmedik.

Biraz önce Savcı beyle görüştük, gizlilik kararı olmadığını söyledi. Dosyada ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığı tahrik’ suçlaması yöneltildi. Cumhurbaşkanının avukatının dilekçesi dosyaya sunulmuş. Savcı bey bir rapor daha beklendiğini söyledi. Onun da gelmesi ile Saat 13.00’da Ümit Özdağ Çağlayan Adliyesi’ne gelecek. Terör suçu değil, lakin terör savcısı dosyaya bakıyor."

ÖZDAĞ'IN SAVCILIKTAKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Özdağ'ın ifadesinde, 19 Ocak 2025 tarihinde yaptığım konuşma içeriğinde Recep Tayyip Erdoğan’a atfen söylediğim sözler, Erdoğan’ın başbakanlık dönemine ilişkindir. Bu bağlamda eleştiri mahiyetindeki ifadelerin 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' suçunu oluşturması mümkün değildir. Kullandığım X hesabı tamamen şahsıma ait olup, yalnızca tarafımdan kullanılmaktadır. Hesap üzerinden yapılan tüm paylaşımlar tarafımdan gerçekleştirilmiştir. Kayseri’de yaşanan olaylarda, bir Suriyeli genç, bir Suriyeli kızı taciz etmiştir. Olay yerine gelen polis tacizciyi gözaltına almak istemiş, ancak Suriyelinin ailesi ve çevredeki diğer Suriyeliler polise direnmiştir. Bunun üzerine Güneydoğu Anadolu’dan Kayseri’ye göç etmiş vatandaşlar, polise destek için sokağa çıkmış ve olaylar büyümüştür. Olayların duyulmasıyla, Kayseri’nin farklı mahallelerinden insanlar olay yerine gelmiştir. Olayların başladığı gün, provokasyon yapan bir sosyal medya hesabına, 'Yanlış diyebilmek için açık adını buraya yazacaksın. Kayseri’ye gideceksin. Oradan sokaktan fotoğraf paylaşacaksın. Böyle sahte isimler ile sosyal medyadan Türk Milletini sokağa çağırmayacaksın. Halk tepki gösterdi, bu yol ile kimse yollanmaz, sadece ülke emperyalizmin istediği gibi karıştırılır. Suriyelileri, Afganları yollamak istiyorsan oyunu Zafer Partisi’ne vereceksin ve hukuk içinde gidecekler. Sevgili Kayserililer, polis bizim, devlet bizim, ülke bizim. Şehrinize sahip çıktınız, artık evinize dönün. Bilinçli bilinçsiz tahrikçilere izin vermeyin' cevabını verdim. Aynı gün saat 00:41 ve 22:56’da Kayseri halkını evlerine dönmeye davet eden ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini öneren iki ayrı paylaşımda bulundum. Ayrıca ertesi gün 3 genel başkan yardımcımızı bölgeye göndererek, Zafer Partisi üyelerinin olaylara karışmamasını sağladım. Olaylara ilişkin raporlarda, Zafer Partisi mensuplarının bu olaylarda yer aldığına dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Sonuç olarak, üzerime atılı 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme' suçlarının yasal unsurları oluşmamıştır. Zafer Partisi ve şahsım, sığınmacıların ülkelerine dönüşlerini uluslararası ve ulusal hukuk çerçevesinde desteklemektedir. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Özdağ, ifadesinin alınmasının ardından savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kararın ardından adliye koridorunda arbede yaşandı. Savcılık tarafından hazırlanan mahkemeye sevk yazısında, “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından tanzim edilen 21 Ocak 2025 tarihli rapordan da anlaşılacağı üzere, Kayseri’de meydana gelen ve 25 emniyet personeli ile 1 itfaiye personelinin yaralanmasıyla neticelenen olayların oluşumunda etkili olduğu, bu itibarla atılı suçun somut tehlike unsurunun da gerçekleştiği, şüphelinin genel başkanı olduğu partinin mensupları ile bu partiye müzahir şahıslar tarafından sosyal platformlarda yapmış oldukları paylaşımların da Kayseri ilinde meydana gelen toplumsal olaylara katılanları etkilemiş olduğunun değerlendirildiği, bu bağlamda şüphelinin ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik’ suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, ayrıca şüphelinin 19 Ocak 2025 tarihinde partisinin toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli sarf ettiği söz ve beyanlara ilişkin tespitlerin soruşturma evrakımıza eklendiği, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, şüphelinin atılı suçu süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde işlemesi durumu karşısında kendisine verilecek cezanın üst hadden takdir edilmesi gerekliliği, açıklandığı şekilde tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla; şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK’nın 100. ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur" ifadeleri yer aldı.

TUTUKLANDI

Mahkemeye sevk edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan tutuklandı.