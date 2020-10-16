300 TL'den satışa çıkarılan yırtık çorap sosyal medyada alay konusu oldu

Dünyaca ünlü marka Gucci, yırtılmış gibi desenler verilmiş siyah külotlu çoraplar tasarladı. Gucci, bu yeni çorapları bin 300 TL’den satışa sundu.

Dünyanın en büyük markalarından biri olan Gucci'nin yeni tasarladığı siyah renkli külotlu çorabının hem görüntüsü hem fiyatı tartışma konusu oldu.

Gucci, yırtılmış gibi desenler verilmiş siyah külotlu çorapları 140 euro'dan (yaklaşık bin 300 TL) satışa çıkardı. Twitter kullanıcıları, Gucci'nin üretmiş olduğu yırtık desenli külotlu çoraplarla dalga geçti. Kullanıcılar özellikle, yırtık desenli çoraba bin 300 TL vermenin akıllı işi olmadığını belirtti.