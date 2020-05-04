Tamamen doğal yollarla saç düzleştirmek için mükemmel tarifler

Isı kullanarak saçları düzleştirmenin uzun vadede saçlara zarar vererek yıprattığını hepimiz biliyoruz. Yan etkilerin içerisine kuru saç, saç derisinde alerji ve saç dökülmeleri de girince saçlarınız gittikçe güçsüzleşir. Yapacağınız bu doğal yöntemler ile saçlarınızı düzleştirmekle kalmayacak saçlarınızı besleyerek daha havalı görünmesini sağlayacaksınız.

HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ

Saçlarınızı hem yumuşatmak hem de düzleştirmek için Hindistan cevizinin gücünden faydalanabilirsiniz. Ayrıca Hindistan cevizi saçlarınıza güzel bir ışıltı da verir.

1 bardak Hindistan cevizi sütünün içerisine çeyrek bardak limon suyunu ekleyin ve karıştırarak krem haline getirin.

Buzdolabında 1 gün beklettikten sonra saçlarınıza bu kremle masaj yapın ve 20 dakika saçlarınızda bekletin.

Daha sonra şampuanla yıkayın.

Saçlarınızı ıslakken tarayın ve kuruması için bırakın.

Limonun renk açıcı etkisi olduğu için boyalı saçlara sahipseniz bu tarifi uygulamamalısınız.

SICAK YAĞ MASAJI

Bu işlemi yapmak için zeytinyağı ve jojoba yağı gibi birçok yağ çeşidini kullanabilirsiniz.

Ağzı kapalı plastik bir torbanın içerisine 2 yemek kaşığı tercih ettiğiniz yağı koyun ve kaynayan bir suyun içerisine bırakın.

Yağı dokunabileceğiniz kadar ısındıktan sonra, saçlarınıza nazikçe masaj yaparak yağı tüm saçınıza yedirmeye başlayın.

Sonra saçlarınızı havlu ile sararak yaklaşık 30 dakika kadar bu şekilde bekleyin.

Ardından saçlarınızı şampuanla yıkayarak durulayın.

Saçları düzleştirmede kullanılan bu uygulama ile ilk denemede bile farkı göreceksiniz.

KEREVİZ YAPRAĞI

Kereviz yaprağı saçlarınızı düzleştirmenin yanında saçlarınızın uzamasına da yardımcı olur.

1 demet kereviz yaprağının suyunu çıkarın.

Elde ettiğiniz suyu sprey kutusuna koyarak 2 gün boyunca dinlendirin.

2 günün sonunda suyu saç köklerinize kadar uygulayın.

Tarakla saçlarınızı tarayarak 30 dakika bekletin.

Son olarak şampuanlayıp bol suyla yıkadığınız saçlarınızı kuruması için bırakın.

ALOE VERA

Cildinizde olduğu gibi saç konusunda da aloe vera en büyük yardımcılarınızdan biri olacak.

Yarım bardak ısıtılabilir bir yağ ile aleo vera jelini karıştırarak saçlarınıza uygulayın.

30-40 dakika saçlarınızda beklettikten sonra durulayın.

Bu uygulama saçlarınıza ışıltı kazandırarak saçlarınızı düz bir hale getirecektir.

ÇİLEK, SÜT VE BAL

Hazırlayacağınız bu karışım hem saçlarınızı düzleştirecek hem de içerisindeki çilek sayesinde saçlarınız çok güzel kokacak.