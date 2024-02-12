14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor... Satın aldığımız her malı iade ya da değişim yapabilir miyiz ?

14 Şubat yaklaşırken “Sevgililer Gününe” yönelik satışları artırıcı reklamlar ve kampanyalarda artış gözlemliyoruz. Bu dönemde parfüm, çiçek, kitap, takı, aksesuar, kıyafet gibi ürünler ile yeme içme hizmetlerine yönelik taleplerde artış ortaya çıkmaktadır.

Öncelikle, her birimiz ihtiyaçlarımıza ve kişisel gelirimize uygun, birden fazla işletmeden fiyat araştırması ve ürün mukayesesi yaparak alışveriş yapmalıyız.

Tüketicilerimizin bizlere yönelttiği soruların başında, satın aldığımız her malı iade veya değişim yapabilir miyiz? Bunun bir süresi var mıdır? şeklindeki sorular gelmektedir.

Yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, satın aldığımız bir malın iade veya değişimini belirli şartlara bağlamıştır. Yani, satın aldığımız malları kendi serbest irademizle, tabir yerinde ise kendi keyfimizle iade veya değişim yapamayız. Bir işyerinden görerek, deneyerek hatta dokunarak satın aldığımız bir malı, sonrasında beğenmedim veya aynı maldan varmış gibi gerekçelerle iade veya değişim yapamayız.

6502 sayılı Kanun gereğince, bir malın iade veya değişim yapılabilmesi için temel şart “AYIPLI MAL” olması şartıdır. Ayıplı mallarda iade, değişim, onarım ve bedelde indirim gibi seçimlik yasal haklarımız bulunmaktadır. Ayrca, uzaktan satış diye adlandırdığımız internet veya telefon yoluyla yapılan alışverişlerde 14 gün içinde, işletmelerin kendi yaptığı taksitli satışlar da ise 7 gün içerisinde, ayıplı mal olma şartına bağlı olmaksızın, kullanmamak şartıyla iade veya değişim hakkımız bulunmaktadır.

Bunların dışında, uygulamada işletmelerin kendi satış politikaları ve müşteri memnuniyeti ilkeleri gereğince 7 ila 30 gün arasında değişen iade veya değişim süreleri bulunmaktadır. Hediye kart uygulaması da işletmelerin kendi inisiyatifinde bulunmakta olup, hediye ürünlerin değişim veya iadesine ilişkin yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.

Ayıplı malların iade ve değişiminde, öncelikle satıcı işletmeye başvuru yapılmalı, satıcı işletme ile sorunun çözülmemesi halinde, KDV dahil 104 Bin TL’ye kadar uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılmalıdır.

İhtiyaçlarımıza uygun, tasarrufu ön planda tutan alışverişler temenni ederken, sevgi dolu güzel günler diliyorum.

Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)