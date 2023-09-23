25 Eylül haftası burç yorumları

Terazi burcuna giren Güneş, bu süre içinde özellikle doğum haritanızın Terazi evi konularında canlandırıcı etki yapacak. Sizi; daha dengeli olmaya, huzur duymaya ve sosyal ilişkilerde uyum arayışına yöneltecektir. Genel olarak, eğer Terazi evinizde olumlu açı bağlantıları varsa; insan, hayvan ve doğa sevgisi öne çıkabilir. Sosyal ilişkiler uyumlu, sıcak ve iyi niyetlidir. Karşınıza çıkan olay ve insanlara; huzurlu, arabulucu ve barışçı yaklaşımlar gösterebilirsiniz. Eğer doğum haritanızın Terazi evinde sert açı bağlantıları varsa; özellikle sosyal ilişkilerde dengesizlik, uyumsuzluk ya da gergin durumlarla karşılaşma olasılığı artar. Ayrıca, geri hareketteki gezegenlerin çokluğu, bu hafta da eskiden olup bitenlerle yeniden yüzleşmeyi gündemde tutacak.

Dolunay etkisi; hafta ortasından başlayıp hafta sonunda da kendini gösterecek. Bu günlerde doğum haritanızın; Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç burçlarının ilk 11 derecesi içinde gezegen yerleşimi varsa, sonlanmaya doğru gidebilecek tartışma ve gerginliklerden uzak durmalısınız. Biraz uykusuzluk, biraz kararsızlık, diğer kişilerle anlaşmazlık ve geçimsizlikler baş gösterebilir. Uzlaşmacı ve barışçı olmakta yarar vardır. Çünkü hafta başında devreye giren, Mars-Pluto olumsuz kare açısı; hafta sonuna doğru gücünü adım adım yükselterek, 1 ay süreyle sakıncalı durumlar yaratmaya hazırlanıyor. Bunun tehlikesi; güç savaşları, cinsel gerginlik, kayıplar ya da yakıcı ve yıkıcı durumlar olabilir.

Diğer olasılıklar; sevdiğiniz bir kişiyle eski gerginlikler yeniden gündeme gelirse, bundan ders çıkarmalı ve kendinizi düzeltmelisiniz. Geçmişteki bazı değişimler üzerinde; yeni bir değerlendirme, görüşme, anlaşma ya da yeni kararlar gündeme gelebilir. Ayrıca, yükselen sezgilerinizi ve yaratıcılığınızı doğru kullanmak, sisli, bulanık ve kaypak durumlardan uzak durmak koşuluyla; Balık burcu evinin soyut ağırlıklı konularında başarı kazanma şansı da vardır.

YÜKSELEN KOÇ: Bu hafta daha çok; evlilik, sevgili, eş ya da ortak gibi en yakın ikili ilişkinizde denge arayışında olacaksınız. Hafta ortasında başlayan dolunay etkili günler; bu alandaki duygusal iniş çıkışları ve kadın-erkek arasındaki anlaşmazlığı tetikleyebilir. Ayrıca bu dalgalı durumla bağlantılı olarak, meslek ortamında ya da kariyerde önceden olan zorunlu ve sıkıntılı bir değişim, yeniden gündeme gelebilir. Eğer; meslek, kariyer, para kazanma ve iş ile ilgili önceden karşınıza çıkan iyi bir fırsatı kaçırdıysanız, şimdi bunun üzerinde yeniden düşünmek için şanslı zamandır. Flörtleşme, sevgili arayışları ya da lükse olan merakınız yüzünden; önceden yaptığınız gereksiz harcamalar ve maddi krizlerden kendinize doğru dersler çıkarmalısınız. İş ya da sağlık konusunu ilgilendiren görüşme, yazışma ya da anlaşmalarda; diğer kişilerle olan eski anlaşmazlıkları ortadan kaldırırsanız, içsel yönden huzurlu bir rahatlık sizi bekliyor olacak.

YÜKSELEN BOĞA: Bu hafta; bakımını yaptığınız kişiler, görev ve sorumluluklar, iş ortamınız ya da sağlık konuları hakkında daha çok yoğunlaşacaksınız. Hafta ortasında başlayan dolunay etkili günlerde; içinizde bir huzursuzluk ya da diğer kişilerle dengesiz durumlar ve çelişkiler olabilir. Özellikle kadınlar, aile ve anne ile ikileme düşmeyin. Bununla bağlantılı olarak, uzaktaki biri ya da meslek hakkında önceden olan zorlu bir değişim, bugünlerde yeniden gündeme gelebilir. Eğer; yabancılar, uzaktaki meslek, yaşam tarzınız, şans oyunları, eğlenceli görüşmeler ya da flörtleşmeler için önceden olan şanslı bir fırsatı kaçırdıysanız, bu günlerde bunun üzerinde yeniden düşünmek için uygun zamandır. Aile ya da ev konularında, önceden yaptığınız inatlaşma ve sertleşme ile sevdiğiniz birini kırdıysanız, şimdi bundan doğru dersler çıkarma zamanıdır. Gruplaşmalar üzerinden kandırılma ya da aldatılma riskine karşı, gerçeklerden ve mantıklı eğlencelerden uzaklaşmayın.

YÜKSELEN İKİZLER: Kişisel eğlenceler, zevkler, şans oyunları, çocuklar, kendinizi diğerlerine anlatma, gösterme ya da sevgili arayışları bu hafta hareketli görünüyor. Ancak hafta ortasında başlayan dolunay etkili günlerde; bu eğlenceli alan ile gruplaşmalardan tanıdığınız kadınlarla bazı uyumsuz durumlar ortaya çıkabilir. Dengeyi korumak ve uzlaşmacı olmak gerekir. Önceden olan eski bir yakınlaşmanın verdiği sıkıntılar yeniden gündeme gelirse, bundan doğru dersler çıkarmalısınız. Aile, ev, aile mirası gibi konularda, önceden karşınıza çıkan ve sizi rahatlatacak iyi bir anlaşma fırsatını kaçırdıysanız, şimdi bunu yeniden düşünebilirsiniz. Yakın dostlar ya da akrabalardan sevdiğiniz biri ile ilgili önceden olan gerilimli bir durum yeniden gündeme gelirse, bu defa daha sevgi dolu iletişimler kurmalısınız. Meslek ve kariyer hakkındaki yaratıcı fikirleriniz ile aile büyükleri arasındaki fikir ayrılığında; anlaşma yoluna gitmek, sizi daha şanslı yapacaktır.

YÜKSELEN YENGEÇ: Eviniz, aileniz, aile büyükleri, doğup büyüdüğünüz yerler, vatanınız, çocukluğunuz, taşınmaz mallar ya da aile yadigarları gibi konular bu haftanın öne çıkanlarıdır. Hafta ortasında başlayan dolunay etkili günlerde; bu konularda anne ve baba ya da kadın ve erkek arasında bazı fikir ayrılıkları olabilir. Ayrıca; eşiniz ya da sevgiliniz ile aileniz ya da ev konusunda eskiden olan bir sıkıntı yeniden gündeme gelebilir. Gruplaşma arkadaşları, yakın çevre dostları, akrabalar ya da en yakın ikili ilişkiniz gibi tüm sosyal ilişkileri ilgilendiren ve daha önce kaçırmış olduğunuz eski bir fırsat yeniden gündeme gelirse, şimdi bunu yeniden değerlendirin. Ancak sosyal gruplaşmalardaki eski bir sıkıntı yüzünden para kaybetme olasılığı da vardır. Artık eski yanlışlarınızdan dersler çıkarmalısınız. Yabancılar ya da uzaktaki kişilerle meslek ve gelecek planları hakkındaki yaratıcı fikirlerinizi yakın çevre ve aileye kabul ettirmek için uzlaşmacı olmak gerekiyor.

YÜKSELEN ASLAN: Kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın dostlarınız, kısa geziler, tanıtımlar, diğer insanlarla kurduğunuz iletişimler bu haftanın hem yoğun hem de dengeye gelmesi gereken konularıdır. Hafta ortasında dolunay etkilerinin başlamasıyla, bunlar hakkında; özellikle kadınlarla, uzaktaki kişilerle ya da yabancılarla fikir ayrılığı ortaya çıkabilir. Ayrıca, iş ortamında ya da sağlık alanındaki eski bir sıkıntı da yine yakın akraba ve dostlarla olan ilişkileri olumsuz etkileyebilir. İş, meslek, kariyer, gelecek planları ve bunlarla para kazanmayı ilgilendiren eski bir fırsatı eğer önceden kaçırdıysanız, bunun üzerinde yeni bir değerlendirme yapmaya uygun zamandır. Ancak dikkat, meslek ya da kariyerdeki eski bir kriz de bu günlerde yeniden gündeme gelirse, artık bunu daha anlayışlı ve uyum içindeki tavırlarla karşılamak iyi olur. Başkalarının ya da eşinizin parası üzerinden pembe düşler kurmak yerine, gerçekçi olmak sizi daha kazançlı yapacaktır.

YÜKSELEN BAŞAK: Kazandığınız para, yatırımlar, birikimler, alacaklar, borçlar ya da harcamalarınız bu haftanın hem yoğun, hem de dengede olmanız gereken konularıdır. Hafta ortasında başlayan dolunay etkili günlerde, bu konularda; özellikle kadınlarla, miras, vergi, sigorta gibi alanlarda anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Kişisel eğlenceler, flörtleşmeler, çocuklar ya da şans oyunlarında eskiden olan bazı sıkıntılar ve kayıplar yeniden gündeme gelirse, bunlardan ders çıkartmak iyi olur. Yabancılar ya da uzaktakiler ile önceden olan yakınlaşma, görüşme ya da anlaşmalarda; önceden kaçırdığınız bir fırsat eğer yeniden gündeme gelirse, şimdi bunu yeniden değerlendirme şansı vardır. Ancak dikkat, yabancılar ya da uzaktakilerle önceden olan gizli işler ya da gizli ilişkiler krizi yeniden açılırsa, artık daha anlayışlı ve uyum içinde olmalısınız. Romantik eş ya da sevgili ilişkileri ile akılcı ve gerçekçi kişiliğiniz arasında çekişmeli durumlara son vererek dengeyi bulmak en iyisidir.

YÜKSELEN TERAZİ: Bu hafta çoğunlukla kendiniz ya da genel dış görünüm, çevreye olan genel davranış alışkanlıklarınız ve genel sağlığınızla ilgileniyor olacaksınız. Özellikle hafta ortasında başlayan dolunay etkileri yüzünden; eş ya da sevgili gibi yakın ikili ilişkilerde ya da kadın-erkek arasında anlaşmazlıklar ve dengesiz durumlar oluşabilir. Aile ya da evdeki eski bir sıkıntı da bu anlaşmazlığın içine katılırsa, önceki yanlışlardan ders çıkarmanız gerekir. Genel olarak; soyut kavramlar, bilinçaltı, gizemler, içsel durumlar ya da sanatta yaratıcılık gibi fizik ötesi alanda eskiden karşınıza çıkan iyi bir fırsatı eğer kaçırdıysanız, şimdi bunu yeniden ve daha akılcı biçimde yeniden gözden geçirmelisiniz. Sosyal gruplaşmalardan gelen eski bir yakınlaşma ya da para krizi yeniden açılırsa, daha uyumlu olmalısınız. Sağlık ve iş konularında pembe düşlerde kaybolmadan, yaratıcı sezgilerinizi daha gerçekçi kullanmalısınız.

YÜKSELEN AKREP: İçsel alan, soyut kavramlar, gizli saklı işler, gizli düşmanlar, gizli ilişkiler, hastane gibi izole ortamlar, sanatta yaratıcılık ve psikolojiyi ilgilendiren konular bu hafta yoğun yaşanabilir. Hafta ortasında başlayan dolunay etkileri de kendini göstereceği için soyut alan ve sağlık konularında özellikle kadınlar ya da anne ile geçimsizlik olabilir. Yakın çevreden birisi ya da kardeşle önceden olan bir sıkıntı da yeniden gündeme gelerek buna olumsuz katkı yapabilir. Eski sıkıntılarla boğuşmak yerine, onlardan doğru dersler çıkarmanız gerekir. Toplantılar, gruplaşmalar, yakın dostlar ya da en yakın eş-sevgili ilişkiniz gibi sosyal alanlarda; önceden karşınıza çıkan iyi bir fırsatı şimdi yeniden gözden geçirmek için doğru zamandır. Ancak eş-sevgili gibi eski bir sıkıntı yeniden gündeme gelirse, bununla meslek ya da yönetici kişi arasında gelişen sorunlara uyumlu yaklaşmak gerekir. Kişisel eğlencelerde; alkol benzerleri, sisli ve kaypak durumlar yerine, daha gerçekçi ve düşünce odaklı sosyal gruplarla iletişim kurmak şansınızı yükseltir.

YÜKSELEN YAY: Bu hafta ağırlıklı olarak; benzer amaçlar için bir araya geldiğiniz insanlar, sosyal gruplaşmalar, toplantılar, yönetici kişilerle ilişkiler gibi konulara odaklanıyor olacaksınız. Hafta ortasında başlayan dolunay etkili günlerde; sosyal çevreniz ile kişisel eğlence isteğiniz ya da çocuk konusu arasında uyumsuzluk yaşayabilirsiniz. Sosyal gruplar ya da toplantılar yüzünden, önceki bir maddi kayıp ya da kısıtlanma bu günlerde yeniden gündeme gelirse, eski yanlışlardan ders çıkarmak gerekir. İş, meslek ve para kazanma alanındaki önceden karşılaştığınız bir fırsatı kaçırdıysanız, şimdi bunun üzerinde tekrar düşünerek yeni bir şans yaratabilirsiniz. Uzaktaki sevdiğiniz biriyle olan eski bir iş ya da sağlık sorunu bugünlerde yeniden gündeme gelirse, bunun üzerinde yeni planlar yapabilirsiniz. Aileden birisi tarafından aldatılmamak için; söz, yazı, konuşma ya da anlaşmalara dikkat etmelisiniz.

YÜKSELEN OĞLAK: Genel olarak; toplumsal konum, yöneticilerle ya da devletle olan ilişkiler, meslek ve kariyer ortamı bu hafta daha yoğun olabilir. Hafta ortasında başlayan dolunay etkili günlerde; aileniz, eviniz ile meslek arasında ya da anne ve babanız arasında fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Meslekte, devlet ilişkilerinde ya da yönetici kişilerle önceki inatçı davranışlarınız yüzünden ortaya çıkan gerilimler, yeniden gündeme gelirse, yanlışlarınızdan ders çıkarmalısınız. Çevreye karşı gösterdiğiniz dürüst, düzenli ve disiplinli yansımalar; uzaktaki kişilerle iyi iletişimler kurmanızı ve flörtleşmeler için fırsatlar bulmanızı kolaylaştırabilir. Eğer bu fırsatı önceden iyi kullanmadıysanız, şimdi bunu yeniden düşünme zamanıdır. Önceden sevdiğiniz ve yakınlaştığınız biriyle olan eski bir gerilim, bugünlerde yeniden gündeme gelebilir. Yakın çevre dostlarından birisi tarafından kandırılmamak için görüşme ve anlaşmalara dikkat etmelisiniz.

YÜKSELEN KOVA: Haftanın öne çıkanları; yabancılar, uzaktaki kişiler, eğitimler, uzak geziler, hukuk, davalar, küresel ya da evrensel alandaki büyük çaplı konular ve planlar hakkındadır. Hafta ortasında başlayan dolunay etkili günlerde; bu yoğunlaşan konularınız ile yakın dostlar arasında duygusal uyumsuzluk ve anlaşmazlık çıkabilir. Uzakta yaşayan bir erkek yüzünden; önceden bilinçaltı sıkıntı ya da psikolojik bozukluk yaratan konu yeniden gündeme gelirse, eski yanlışlardan ders çıkarmanız gerekir. Aile, aile mirası ya da başkasının maddi olanaklarından yararlanmak için önceden kaçırdığınız iyi fırsatla eğer yeniden karşılaşırsanız, yeni planlar hazırlamak için uygun zamandır. Eşiniz ya da sevgiliniz ile aile büyükleri arasında eskiden kalan bir sürtüşme; yeniden gündeme gelerek canınızı sıkabilir. Kendi paranız için yaratıcı sezgileriniz ile başkasının parası hakkındaki düşünceler arasındaki çelişkiyi dengeye getirirseniz kazançlı çıkarsınız.

YÜKSELEN BALIK: Bu hafta ağırlıklı olarak; bilinçaltı konular, fizik ötesi alan, cinsellik ve başkalarına ait maddi konular üzerinde yoğunlaşacaksınız. Bu konular ile kendi sahip olduğunuz maddi değeri olan şeyler arasında ya da kendinize verdiğiniz öz değer arasında çelişkili ve kararsız durumlar yaşayabilirsiniz. Maddi konulardaki istekleriniz yolunda gitmeyebilir. Sosyal gruplaşmalardan gelen eski bir yakınlaşma sorunu ile yeniden yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Eğer; yakın dost çevresi ya da sosyal gruplaşmalar üzerinden; evlilik, söz ya da nişan gibi önceden karşınıza çıkan bir fırsatı kaçırdıysanız, şimdi onun üzerinde yeniden düşünmek için uygun zamandır. İş yerinde sevdiğiniz birisi ya da sağlık konusunda; önceden olan ve yakın çevrenizi de ilgilendiren bir gerginlik, bu günlerde yeniden gündeme gelebilir. Sisli ve kaypak davranışlarınız; eş ya da sevgili konusunda ve verilen sözleri olumsuz etkiliyor.