Yakup Güner'den Müzikal Yolculuk: Yeni Tekli Bambaşka Yayında

Başarılı yorumcu Yakup Güner'in yeni şarkısı "Bambaşka", müzik listelerine güçlü bir giriş yapıyor. Eşsiz pop soundu ve yoğun duygularıyla dinleyiciyi sürükleyici bir duygu seli bekliyor.

Türk pop müziğinin kendine özgü yorumcularından Yakup Güner, yeni teklisi “Bambaşka” ile dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Modern pop soundunu güçlü duygusal anlatımla birleştiren eser, müzikal dili ve atmosferiyle dinleyiciyi farklı bir yolculuğa davet ediyor.



Şarkının söz, müzik ve düzenlemesi Enis Yüzer imzası taşırken; mix ve mastering süreci Özer Yener tarafından gerçekleştirildi. Kayıtlar Recordium Stüdyosu’nda tamamlandı. Eserin bas gitar kayıtlarında Kubilay Sanat yer alırken; klasik akustik ve perdesiz gitar performansları İlter Kurcala tarafından icra edildi.





Yakup Güner, müzik kariyerinde daha önce Enis Yüzer imzası taşıyan “Senden Güzeli Yok” adlı çalışmasıyla dikkat çekmiş; 2009 yılında yayımladığı “Oyuncak” albümünde yer alan ve en bilinen eserlerinden biri olan “Al Baharları” ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Sanatçı, yakın dönemde yayımladığı “Gidersen” ve “İstemem” adlı single çalışmalarıyla üretim çizgisini sürdürmüştür.

“Bambaşka”, hem sound dünyası hem de anlatım diliyle Yakup Güner’in müzikal vizyonunda yeni bir sayfa açarken, sanatçının duygusal derinliği yüksek yorumuyla dikkat çekiyor.



Teklinin görsel tasarım çalışmaları Yakup Güner tarafından hazırlanırken, klip tasarım süreci yapay zekâ destekli yaratıcı araçlarla gerçekleştirildi. Klip fikri ve yönetmenliği de yine Yakup Güner’e ait.



Güçlü melodik yapısı ve çağdaş prodüksiyon anlayışıyla öne çıkan “Bambaşka”, dinleyicilere hem tanıdık hem de yenilikçi bir müzik deneyimi sunmayı hedefliyor.

Künye:

Sanatçı: Yakup Güner

Şarkı: Bambaşka

Söz – Müzik – Düzenleme: Enis Yüzer

Bas Gitar: Kubilay Sanat

Klasik Akustik & Perdesiz Gitarlar: İlter Kurcala

Mix & Mastering: Özer Yener

Kayıt Stüdyosu: Recordium

Görsel Tasarım: Higgsfield Soul 2.0

Klip Tasarım: Kling 3.0 & Nano Banana 2

Klip Yönetmeni & Hikâye: Yakup Güner

Yakında tüm dijital platformlarda.