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145 TL'ye satılan simit ünlü ismi isyan ettirdi

145 TL'ye satılan simit ünlü ismi isyan ettirdi
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Ünlü oyuncu Evrim Alasya, İstanbul Havalimanı'nda bir kaşarlı simidin 145 liraya satıldığını görünce sosyal medyadan tepki gösterdi.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Kıvılcım Arslan' karakterini oynayan Evrim Alasya, İstanbul Havalimanı'nda satılan bir simidin 145 TL olduğunu görünce sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Alasya, bir kaşarlı simitin 145 TL olmasına anlam veremeyerek "Bunu alan var mı?" diye sordu.

"BUNU ALAN VAR MI?"

Twitter'dan paylaşım yapan bir kullanıcı havalimanında bir kaşarlı simidin 145 TL olduğunu söyleyerek "Acaba yeni havalimanındaki bu işletmelere kime ait?" diye sitem etti.

Paylaşımı gören Evrim Alasya ise "Bunu alan var mı?" diye sordu.

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