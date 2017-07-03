MHP'de toplu istifa gerginliği ! Polis müdahale etti..
MHP'de toplu istifa gerginliği ! Polis müdahale etti..
İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı
İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı
Volkswagen, Audi ve Skoda 385 bin aracını geri çağırıyor
Volkswagen, Audi ve Skoda 385 bin aracını geri çağırıyor
Emeklilerin, memurların ve işçilerin enflasyon farkı açıklanıyor
Emeklilerin, memurların ve işçilerin enflasyon farkı açıklanıyor
Bir ilde daha sıcak tatili ! 7'ye yükseldi...
Bir ilde daha sıcak tatili ! 7'ye yükseldi...
Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı
Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı
Katar meydan okudu: Savaşa hazırız
Katar meydan okudu: Savaşa hazırız
Kulaktan kulağa yayıldı ! İstanbul Valiliği açıklama yaptı
Kulaktan kulağa yayıldı ! İstanbul Valiliği açıklama yaptı
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 03 Temmuz 2017 08:17

40 derece sıcakta mont giydi

Ünlü şarkıcı Hadise, Bodrum'da işlettiği La Plaj'da sahne aldı.

40 derece sıcakta mont giydi
A+ A-

Hadise, ablasıyla işlettiği Bodrum’daki La Plaj’da sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, “Özelimde de işimde de hep en iyisi olmak istiyorum. Kendime bakınca ‘Evet sen şampiyonsun’ demeyi seviyorum" dedi.

40 derece sıcakta mini eteğinin üzerine mont giyen şarkıcı, ‘Şampiyon’ albümündeki şarkıları söyledi. Dansıyla da iddiasını ortaya koyan Hadise, “Özelimde de işimde de hep en iyisi olmak istiyorum. Kendime bakınca ‘Evet sen şampiyonsun’ demeyi seviyorum. Bugüne kadar yaptığım en iyi albüm bu oldu” dedi.

 62 kilo olan Hadise kilolarıyla da şampiyonluğa aday olsa da görüntüsü ve kıyafetiyle beğeni topladı.

mont , hadise , la plaj , bodrum