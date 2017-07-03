40 derece sıcakta mont giydi

Hadise, ablasıyla işlettiği Bodrum’daki La Plaj’da sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, “Özelimde de işimde de hep en iyisi olmak istiyorum. Kendime bakınca ‘Evet sen şampiyonsun’ demeyi seviyorum" dedi.

40 derece sıcakta mini eteğinin üzerine mont giyen şarkıcı, ‘Şampiyon’ albümündeki şarkıları söyledi. Dansıyla da iddiasını ortaya koyan Hadise, “Özelimde de işimde de hep en iyisi olmak istiyorum. Kendime bakınca ‘Evet sen şampiyonsun’ demeyi seviyorum. Bugüne kadar yaptığım en iyi albüm bu oldu” dedi.

62 kilo olan Hadise kilolarıyla da şampiyonluğa aday olsa da görüntüsü ve kıyafetiyle beğeni topladı.