52. Uluslararası Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu karakteriyle Haluk Bilginer bu yıl bir kez daha aday gösterildiği Uluslararası Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.

52. Uluslararası Emmy Ödülleri Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlendi. Birleşik Krallık, en iyi erkek oyuncu, belgesel, spor belgeseli ve çocuk animasyonunda dört ödülle başı çekti.

New York'ta düzenlenen 52. Uluslararası Emmy Dünya Televizyon Festivali kapsamındaki ödül gecesinde 2019 yılında Şahsiyet dizisinde hayat verdiği Agah Beyoğlu karakteriyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Bilginer, aynı rolle ikinci kez aday olan ilk oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı.

Festival, her yıl Emmy Ödülleri'nden önceki hafta sonu düzenleniyor ve aday gösterilenler bu etkinlikte buluşuyor.

İşte 52. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde kazananların tam listesi...

En İyi Aktör - The Sixth Commandment dizisindeki Timothy Spall (Birleşik Krallık)

En İyi Aktris - Hunger dizisinden Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying (Tayland)

Drama Dizisi - Les Gouttes de Dieu (Drops of God) (Fransa)

Komedi Dizisi - División Palermo (Arjantin)

Belgesel - Otto Baxter: Not a F...ing Horror Story (Birleşik Krallık)

Sanat Programı - Pianoforte (Polonya)

Doğaçlama Eğlence Programı - Restaurant Misverstand (Belçika)

Mini Dizi - Punt de no retorn (İspanya)

Spor Belgeseli - Brawn: The Impossible Formula 1 Story (Birleşik Krallık)

Pembe Dizi - La Promesa (The Vow) (İspanya)

TV Filmi - Mini Dizi - Liebes Kind (Dear Child) (Almanya)

Çocuklar İçin Animasyon - Tabby McTat (Birleşik Krallık)

Çocuklar İçin Gerçekçi Yapım - La Vida Secreta de tu Mente (The secret life of your mind) (Meksika)

Çocuklar İçin Live Action - En af Drengene (One of the Boys) (Danimarka)