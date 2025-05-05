CİMER'e Hulusi Akar'ın kızının yatay geçişi soruldu... Verilen yanıt gündem oldu

CİMER'e Hulusi Akar'ın kızı Şule Akar'ın yatay geçişiyle ilgili yöneltilen soruya ''Sorumluların eylemlerinin disiplin ve ceza hukuku bakımından zaman aşımına uğraması nedeniyle haklarında cezai ve idari yönden herhangi bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verilmiştir.'' yanıtı verildi.

Bir vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiği 18 Mart’ta CİMER’e AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın kızının yatay geçişini sordu.

CİMER soruyu YÖK-Hacettepe’ye iletti ve gelen yanıtta 22 yıl önce için işlem yapılamayacağı belirtildi.

CİMER’e sorulan soruyu Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Terkoğlu’nun aktardığına göre, vatandaş CİMER' şu soruyu iletti:

"Şikago Illinois'deki DePaul Üniversitesi'nde, biological sciences (biyoloji bilimleri) okuyanların 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine yatay geçişi yapılmış mıdır? Yatay geçiş yapılmışsa, hangi şartları yerine getirerek sağlamıştır? Şikago Illinois'deki DePaul Üniversitesi'nde, biological sciences (biyoloji bilimleri) ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2003 yılında denk midir?"

CİMER'den gelen yanıt ise şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) tarafından Rektörlüğümüze yönlendirilen 18.03.2025 tarih ve 2501064426 sayılı dilekçe incelenmiş olup, CİMER başvurusuna konu olaya ilişkin daha önce de bir başvurucu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı' na suç duyurusunda bulunulması üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır.



Yürütülen soruşturma neticesinde şikayet konusu fiil ile ilgili sorumluların eylemlerinin disiplin ve ceza hukuku bakımından zaman aşımına uğraması nedeniyle haklarında cezai ve idari yönden herhangi bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verilmiştir.



Prof. Dr. Hakan GÖKER

Dekan"