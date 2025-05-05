Bakan Şimşek: ''Enflasyon 11 aydır geriliyor''

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun 11 aydır gerilediğini ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Nisan ayının enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda yüzde 38,10 artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllık enflasyon 11 aydır geriliyor, dezenflasyon süreci devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki ılımlı seyir, sıkılaşan yurt içi finansal koşullar ve maliye politikası önümüzdeki dönemde dezenflasyona katkı sağlayacak. Yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığı içinde kalmasını öngörüyoruz" dedi.



DHA