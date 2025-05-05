  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek: ''Enflasyon 11 aydır geriliyor''

Bakan Şimşek: ''Enflasyon 11 aydır geriliyor''

Bakan Şimşek: ''Enflasyon 11 aydır geriliyor''
Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun 11 aydır gerilediğini ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Nisan ayının enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda yüzde 38,10 artış kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllık enflasyon 11 aydır geriliyor, dezenflasyon süreci devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki ılımlı seyir, sıkılaşan yurt içi finansal koşullar ve maliye politikası önümüzdeki dönemde dezenflasyona katkı sağlayacak. Yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığı içinde kalmasını öngörüyoruz" dedi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun 11 aydır gerilediğini ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirtti.

 

DHA

text-ad
Etiketler mehmet şimşek enflasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzak Şehir dizisine dişli bir rakip geliyor... Başrol belli oldu Uzak Şehir dizisine dişli bir rakip geliyor... Başrol belli oldu İstanbul'dagüpe gündüz vahşet! Kaçırmak istedikleri kadını direnince sokak ortasında katlettiler İstanbul'dagüpe gündüz vahşet! Kaçırmak istedikleri kadını direnince sokak ortasında katlettiler İrem Derici o dedikodulara kendi üslubuyla noktayı koydu İrem Derici o dedikodulara kendi üslubuyla noktayı koydu Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu ENAG Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Annesinin vefatının ardından konserlerine devam eden Tarkan eleştirilere yanıt verdi Annesinin vefatının ardından konserlerine devam eden Tarkan eleştirilere yanıt verdi Enflasyon açıklandı; Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu İstanbul'da iş yerinde kız çocuğuna mide bulandıran istismar! İstanbul'da iş yerinde kız çocuğuna mide bulandıran istismar! Dikkat! Yarın sizin de aile hekimininiz değişebilir! Dikkat! Yarın sizin de aile hekimininiz değişebilir! Trafikte artık af yok: Hapis cezası geliyor Trafikte artık af yok: Hapis cezası geliyor
Türkiye'nin kırmızı altınında 7/24 jandarma nöbeti başladı Türkiye'nin kırmızı altınında 7/24 jandarma nöbeti başladı CHP lideri Özel'e tokat atan saldırganın ifadesi ortaya çıktı CHP lideri Özel'e tokat atan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Romatizmadan gribe, kanı temizlemekten toksinlerden kurtulmaya... Doğada bedava, pazarda 250 TL! Romatizmadan gribe, kanı temizlemekten toksinlerden kurtulmaya... Doğada bedava, pazarda 250 TL! Memur ve emeklinin 2025 yılı 4 aylık enflasyon farkı netleşti Memur ve emeklinin 2025 yılı 4 aylık enflasyon farkı netleşti Enflasyon sonrası altın yeniden destek bulup yeni rekor seviyesini test etti Enflasyon sonrası altın yeniden destek bulup yeni rekor seviyesini test etti TÜİK Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncudan hamilelik pozları geldi İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncudan hamilelik pozları geldi Burası Türkiye'nin en özel mezarlığı: Her mezar taşı ayrı bir acı... Burası Türkiye'nin en özel mezarlığı: Her mezar taşı ayrı bir acı... Şehidin 4 yaşındaki kızından kahreden sözler: ''İğne babama batıyor...'' Şehidin 4 yaşındaki kızından kahreden sözler: ''İğne babama batıyor...'' Özgür Özel'e saldıran zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı