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ABD’de yaşayan Türk ünlü ismin evi kasırgada yerle bir oldu

ABD’de yaşayan Türk ünlü ismin evi kasırgada yerle bir oldu

Florida'da yaşayan Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, ABD'de meydana gelen Ian Kasırgası'ndan etkilendi. Kasırgada evi göçen Tuğba, "Ian Kasırgası Küba’dan başladı, orayı mahvederek buraya geldi. Her yeri paramparça ederek. Benim evim göçtü, arabam sular altında kaldı. Allah kimseye bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

ABD Florida'da büyük yıkıma yol açan ve en az 45 kişinin öldüğü Ian Kasırgası'nda birçok ev sular altında kaldı. Florida'da yaşayan 67 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba'nın evi ve arabasını su bastı. Daha sonra Tuğba, kızı Anjelik ile birlikte güneye kaçtı.

Magazinsortie'ye konuşan Tuğba, her şeyini kaybettiğini söyledi. Kızının babaannesinin güneydeki evine sığındıklarını belirten sanatçı, “Burası büyük bir felaket bölgesi şu an" dedi.

Tuğba, “Ian Kasırgası Küba’dan başladı, orayı mahvederek buraya geldi. Her yeri paramparça ederek. Benim evim göçtü, arabam sular altında kaldı. Allah kimseye bir daha yaşatmasın" açıklamasında bulundu.

Tuğba, “İnsanların evleri, arabaları gitti. Onları da bırak, hayatları gitti, birikimleri gitti. İşyerleri kapandı. Biz de hiç uyumadık. Arka taraftaki iki katlı binaya çıktık. O bina olmasaydı yaşanacakları düşünemiyorum bile. Şehir bitti. Yüzyılın kasırgası bu. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın, düşmanıma bile” diye konuştu.

 

Etiketler abd kasırga ian ahu tuğba
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