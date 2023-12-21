Acun Ilıcalı'dan Adnan Oktar itirafı

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı Adnan Oktar’la olan ilişkisiyle ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Ilıcalı, bir dönem Adnan Oktar’la görüştüğünü itiraf etti.

Acun Ilıcalı’nın kanalında çalışan Seda Akgül, Acun Ilıcalı hakkında “Adnan Oktar’ın yanına gittikten sonra aniden zenginleşti” demesi sosyal medyanın gündeminde yeniden Acun Ilıcalı'nın Adnan Oktar'la ilişkisi gündeme gelmişti. Acun Ilıcalı uzun zamandır hakkındaki "Adnan Oktar'ın eski müridiydi" iddiaları için sessizliğini bozdu. Youtube'ta bir yayına katılan Acun Ilıcalı merak edilen sorulara tek tek yanıt verdi. Adnan Oktar'ın bir süre süresince yanında olduğunu itiraf etti. Acun Ilıcalı, "19-20 yaşındaydım. Annemlerin rahmetli olduğu bir dönem Adnan Hoca'yla görüşmüşlüğüm oldu, 1.5-2 yıl. Sonra aralarından ayrıldım." dedi.