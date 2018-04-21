Adnan Oktar'dan uzaklaştırma kararı yorumu

Kamuoyunda “Adnan Hoca” olarak bilinen Adnan Oktar'ın yanından firar eden ve açıklamalarıyla gündem yaratan kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'a karşı koruma tedbiri aldırmıştı. İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesi, Adnan Oktar ve Didem Ürer'in de aralarında yer aldığı birçok kişi hakkında uzaklaştırma kararı vermişti. Karara uyulmaması durumunda ise 6 aylık hapis cezası alacaklardı.

Konuyla ilgili Adnan Oktar’ın fahri başkanı olduğu Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı Başkan Yardımcısı İbrahim Tuncer açıklama yaptı. İbrahim Tuncer açıklamasında Ceylan Özgül’ün ifadelerinin doğru olmadığını iddia ederek, “Ceylan Özgül’ün, güya vakıf mensuplarınca Çamlıca-Kısıklı’daki bir evde zorla tutulduğu, sözde bu evden gizlice kaçtığı şeklindeki iddiaları kesinlikle gerçekdışıdır” dedi.

Açıklama şöyle:

“Ceylan Özgül isimli kişinin başvurusu üzerine, Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı Fahri Başkanı Sayın Adnan Oktar ve bazı vakıf mensupları hakkında Aile Mahkemesi’nce önleyici tedbir kararı verildiğine dair haberler dün basında yer almıştır.

Öncelikle belirtmek isteriz ne Sayın Adnan Oktar’ın ne de vakıf mensuplarımızın Ceylan Özgül hakkında hiçbir hukuka aykırı davranışı söz konusu olmamıştır.

Ceylan Özgül hiçbir delile dayanmayan hayali iddialarla Aile Mahkemesi’ne başvurmuş, 6284 sayılı yasanın “Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz” diyen 8/3. maddesi gereğince her başvuruyu kabul etmek durumunda olan Aile Mahkemesi Ceylan Özgül’ün tek yanlı anlatımlarına dayanarak tedbir kararı vermek zorunda kalmıştır. Bu kararla ilgili itiraz yollarına başvurulmuş olup yasal süreç devam etmektedir.