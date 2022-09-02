Alevi vatandaşların tepkisini çekmişti: Yıldız Tilbe'den Musa Eroğlu'na yanıt!

Sanatçı Musa Eroğlu'nun, Hz. Ali için söylediği sözler sonrası Yıldız Tilbe'den sert bir eleştiri geldi.

Musa Eroğlu'nun Hz. Ali'ye yönelik skandal ifadeler kullanması büyük tepki çekmişti. Eroğlu'nun sözleri üzerine Alevi vatandaşlar ve dernekler, başsavcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü türkücüye sosyal medyada tepkiler devam ederken bir tepki de şarkıcı Yıldız Tilbe'den geldi.

76 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu, Hz. Ali'ye yönelik yaptığı açıklama büyük tepki çekti. Alevi dernekleri Musa Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Musa Eroğlu'na tepki üstüne tepki yağdı. Yıldız Tilbe de Musa Eroğlu'nun sözlerine sert karşılık verdi.

Eroğlu, bulunduğu bir ortamda Hz Ali'ye yönelik tepki çeken ifadeler kullandı. Eroğlu, Hz. Ali hakkında ''Zülfikar'ın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla g...ne bıçak sokup öldürüyor. Gel de buna inanasın'' ifadelerini kullandı.

Musa Eroğlu'nun Hz. Ali'ye yönelik ifadeleri büyük tepki çekti. Alevi dernekleri Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Eroğlu'nun sözlerine Yıldız Tilbe kayıtsız kalamadı.

Eroğlu'nun ifadelerine sert çıkışan Tilbe, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Allah'a da, gönderdiği din ve peygamberlere de, ehlibeyt ve ashabına da kimsenin eli, dili ulaşamaz. Allah'ın kitabına, peygamberlerine, ehlibeyt ve ashabına haksızlık yapan ve bunu Allah'a, kitaba peygambere dayandıran bütün kurum ve kişileri Allah'a havale ediyorum."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Musa Eroğlu'nun sözleri üzerine Alevi vatandaşlar ve dernekler, başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikayet dilekçesinde kutsal değerlere hakaret edildiği belirtilerek 'görüntülerde Hz. Musa ve Hz Ali'yi aşağılamaktadır, ayrıca İslam'a ve aleviliğe inanan vatandaşlar 'öküz, kuzu' gibi benzetmelerle aşağılanmaktadır' denildi.

"KONUŞMUŞUMDUR, DOĞRUDUR"

Musa Eroğlu da hakkındaki tepkilerle ilgili sessizliğini bozdu. Son Gazete'den Muammer Aydoğmuş'a konuşan Eroğlu, şunları söyledi: "İnternet kullanmayı bilmiyorum. Sosyal mecralarla aram hiç yok. Olayı da bilmiyorum. Türkiye'de herkes her şeyi konuşuyor. Bu ülkede bir sürü insan her şeyi konuşuyor. Ben de konuşmuşumdur, doğrudur. İçeriğine bakmak lazım."