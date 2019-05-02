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  3. 02 Mayıs 2019 12:52

Aleyna Tilki süper mini eteğiyle müjdeyi verdi

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni klibinin çekimlerinin tamamlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Aleyna Tilki süper mini eteğiyle müjdeyi verdi
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Çıkardığı şarkılarla milyonların beğenisini kazanan genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından hayranlarına yeni klibinin müjdesini mini etekli paylaşımıyla verdi.

KIYAFETİYLE YÜREK HOPLATTI

Geride bıraktığımız gün yeni müzik çalışmaları için Amerika'ya gideceğini açıklayan Tilki, bunu yapmadan önce takipçilerine müjdeli bir haber verdi. Yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçen Aleyna Tilki, klip çekiminden bir kare paylaştı. 19 yaşındaki popçu, kıyafetiyle yürek hoplattı.

"İŞTE ŞİMDİ YAZ GELECEK"

Sarı ekoseli süper mini bir etek giyen Tilki, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: 'Klip çekimi bitti, Şarkı çok yakında. İşte şimdi yaz gelecek' Aleyna'nın son karesi kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

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