Aleyna Tilki'den Ramazan ve oruç paylaşımı

Sıkça sosyal medyada gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, Ramazan'a özel bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, açıklamalar ve tarzıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki Ramazan ayı ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Oruç tutmanın kendisine çok iyi geldiğini söyleyen Tilki, "Canım Allah'ım, Oruç tutmak beni çok iyi hissettiriyor, canım Allah'ım çok şükür nimetlerin için olmayanlar da ver. Herkese ruhunun aç... Yaşam mücadelesi verenlere yardım et. Herkese ruhunun aç, muhtaç olduğu gerçek ihtiyaçları ulaştır. Ve kendine, canlılığa iyice düşmanlaşmış dünya toplumuna akıl fikir farkındalık ver, amin" ifadelerini kullandı.