Altan Erkekli oğluyla eğlendi

Oyuncu Altan Erkekli, geçtiğimiz gün Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Oğlu Ali ile Trump AVM’nin çocuk katında eğlenen Altan Erkekli, daha sonra AVM’de yer alan çocuk eğlence & öğrence şehri KidzMondo’ya geldi.

Erkekli, “Ali’nin isteklerini yerine getiriyoruz, önce oyuncaklara bindik şimdi de KidzMondo’da meslekleri deneyimleyecek. Sürüş pistinde sıramızı bekliyoruz. Trafik kurallarını öğrenip güvenli sürüş deneyimi yaşayacak. Ardından alışveriş yapacağız. Birlikte çok güzel bir gün geçirmiş olacağız” dedi.