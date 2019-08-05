Anne Şahin'den Didem Soydan için ilk açıklama

Selami ve Didem Şahin'in oğlu Lider Şahin, 2 yıl önce İrem Derici ile aşk yaşamıştı. Oğlunun İrem Derici'yle olan ilişkisine karşı çıkan Didem Şahin ''Horozumu saldım çayıra, tavuğu olan düşünsün'' demişti.

Lider Şahin bir aydır manken Didem Soydan ile beraber.

Kızları İrem Şahin'in, Zambiyalı sevgilisi Oliver Tambo'ya da itiraz ettiği bilinen Didem Şahin'in, Didem Soydan'a onay vermediği iddia edilmişti.

Diğer bir söylenti de şuydu: Lider, anne ve babasını sevgilisi Didem Soydan ile tanıştırmak istedi. Selami Şahin kabul etti, Didem Şahin istemedi.

Selami-Didem Şahin kızları İrem ile önceki gün Etiler-Akmerkez'deydi.

'HENÜZ TANIŞMADIK'

Didem Şahin ''Oğlunuzun yeni sevgilisini istemediğiniz doğru mu?'' sorusuna ''Henüz tanışmadık. Oğlumuzun kız arkadaşlarına saygı duyuyoruz. İstemediğimiz, beğenmediğimiz yönündeki haberler doğru değil. Ben de merak ediyorum adaşımı'' sözleriyle cevap verdi.

''Yani gelin adayıyla tanışmak istiyorsunuz'' yorumu karşısında tepkisi şu oldu: ''Gelin adayı değil, oğlumun kız arkadaşı diyelim, daha doğru olur. Hemen gelin güvey olmayalım.''