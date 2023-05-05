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Arif Verimli'nin Hıdırellez tepkisi olay oldu

Arif Verimli'nin Hıdırellez tepkisi olay oldu
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Uzun yıllarca Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla izleyiciyle buluşan ancak Müge Anlı ile yolları ayrılan Uzman Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'nin Hıdırellez çıkışı ile gündem oldu.

Prof. Dr. Arif Verimli, 14 yıl boyunca birlikte çalıştığı Müge Anlı'nın programında ani bir kararla ayrılmasıyla gündem olmuştu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Verimli'nin son paylaşımındaki Hıdırellez çıkışı dikkat çekti. Evlenmek isteyenlere tavsiye veren Verimli, " Özellikle beyni biraz belirgin çizin, önümüzdeki yıla kadar çöp oluyor yoksa adamlar.." dedi.

"BU DURUMLARA TEŞHİS KOYMUYORUZ"

"Ay tutulması var, Hıdrellez var, gül ağacıydı, ateşti, dilekler kağıda çizilecek, ritüel rakamlar 5'ti 7'ydi" diyen Arif Verimli, "Millette gerçekten şaşırtıcı bir heyecan var.. Kültüre uyumlu olan bu durumlara teşhis koymuyoruz.." dedi

 EVLENMEK İSTEYENLERE TAVSİYE

Eğlence olarak kabul ettiğini vurgulayan ünlü isim "Hatta benden tavsiye; evlenmek isteyenler kağıtlara çöp adam çizmeyin. Özellikle beyni biraz belirgin çizin, önümüzdeki yıla kadar çöp oluyor yoksa adamlar.. İnanmayın böyle şeylere bilimle kalın.." açıklamasını yaptı.

 

 

 

Etiketler Prof. Dr. Arif Verimli Arif Verimli uzman psikolog arif verimli hıdırellez
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