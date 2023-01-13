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Armağan Çağlayan'dan üzen paylaşım

Armağan Çağlayan'dan üzen paylaşım
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Akciğer kanserine yakalanan ve tedaviye alındıktan bir süre sonra taburcu olan ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, son yaptığı paylaşımda "Bu hastalık beter bir şeymiş" dedi. Ünlü isme, takipçileri çok sayıda destek mesajı yazdı.

Sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, 21 Kasım'da sosyal medya hesabından akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Biyopsi sonucu hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren Çağlayan, 30 Kasım'da ameliyat olduktan sonra Instagram hesabından son durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunarak, "4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 56 yaşındaki Armağan Çağlayan, son olarak 1.6 milyon takipçisi bulunan Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. "Bu hastalık beter bir şeymiş. Başın ağrısa, bacağını bir yere çarpsan, çarptığını bile bile doktora gitmek istiyorsun! Obsesyon!" diye yazan ünlü isme, takipçileri çok sayıda destek mesajı yazdı.

 

 

Etiketler armağan çağlayan akciğer kanseri kanser tedavi paylaşım
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