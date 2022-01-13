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Arto ile Serkan Kaya arasında sular durulmuyor

Arto ile Serkan Kaya arasında sular durulmuyor

Ünlü şarkıcı Serkan Kaya, aynı düğünde sahne aldığı Arto'nun kendisine hakaret ettiğini öne sürerek 20 bin liralık tazminat davası açmıştı. Arto'dan Serkan Kaya'ya karşı hamle geldi.

Kaya, Arto’nun “Serkan Kaya, hayatım sahne öğren biraz. Hiçbir b.ka yaramıyorsun. Çıktın buraya böyle diyor; ‘şeylerinizi takın’. Neyimizi takacağız?” diyerek kendisini aşağıladığını ve küçük düşürdüğünü öne sürmüştü.

‘KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ’

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, dava devam ederken, Arto da asıl kendisinin hakarete maruz kaldığını iddia ederek karşı dava açtı. Dava dilekçesinde şöyle denildi:

“Serkan Kaya, organizasyonun ardından Instagram üzerinden ‘Arto mudur, zırto mudur şebek geri zekâlı’ şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamaları nedeniyle Arto, toplumun gözü önünde küçük düşürülmüş, kişilik hakları saldırıya uğramıştır. Bu nedenle 10 bin liralık manevi tazminatın Serkan Kaya’dan tahsilini istiyoruz.”

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında her iki tarafı da avukatları temsil etti. Tarafların sulh olmaması üzerine Mahkeme, bir sonraki celsede tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Hürriyet

Etiketler arto serkan kaya tazminat davası hakaret
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