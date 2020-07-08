Arto, Reynmen'e ''varoş'' dedi ortalık karıştı

Pantene Altın Kelebeke ödülleri her sene olduğu gibi bu sene de sahiplerini buldu. Tören sırasında yaşanan olaylar dışında, sonrasında da küçük sansasyonlar yaşandı.

Geçtiğimiz sene çok konuşulan "Ela" şarkısıyla Reynmen "Yılın Şarkısı" ödülünü aldı.

Reynmen törenden sonra ödülünü kedisiyle birlikte Instagram'dan paylaştı

Ve kendisine destek veren annesine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Ancak şarkıcı Arto, Reynmen'in aldığı ödüle tepki gösterdi.

Arto önce Reynmen'in "çıplak fotoğraf" dediği paylaşımına tepki gösterdi.

Ardından da Reynmen'in ödülle birlikte verdiği orta parmak pozuna da ''Zavallısın varoş'' yorumunu yaptı.

Bütün bu tepkilerden sonra Reymen'in cevabı ise "Oysa yarası olan herkeseydi orta parmağım" oldu.