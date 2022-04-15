Aslı Enver'in annesi ile fotoğrafını paylaştı: Anasına bak kızını al
Aslı Enver, geçtiğimiz gün annesiyle görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Enver'in paylaşımına yorum yağdı.
Televizyon dünyasına atıldığı ilk günden itibaren izleyicinin sempatisini kazanan Aslı Enver, güzelliğiyle dikkat çekiyor.
İstanbullu Gelin dizisiyle yakaladığı uyuma hayran kalan sevenleri, yeni projelerde kendisini görmek isteseler de Enver şu sıralar tiyatro sahnesinde boy gösteriyor.
Sevgilisi Önder Öztarhan evlilik yoluna girdiği söylenen Enver, hem aşk da hem de işte başarıyı elde etti.
Son olarak annesiyle keyifli anlarını paylaşan Aslı Enver, sosyal medyada gündeme geldi. Enver'i görenler, 'Anasına bak, kızını al' yorumunda bulundu.
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