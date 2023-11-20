Azra Akın ikinci kez anne oluyor

Türkiye güzeli Azra Akın, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. 4 aylık hamile Akın, müjdeli haberi ailece çıktıkları yaz tatilinde aldıklarını belirtti.

Eski Türkiye Güzeli Azra Akın ve eşi Atakan Koru, ailelerine müjdeli bir haber verdi. Çift, 4 aylık hamileliklerini ailecek çıktıkları yaz tatilinde öğrendiklerini açıkladı. Akın, "Kendimizi çok şanslı hissettik ve şükrettik. Ağustos ayında ailecek çıktığımız yaz tatilinde aldım haberi. Hemen bütün aileye açıklama heyecanı hissettim" dedi.

2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine giren ve 2018'de ilk çocukları Demir'i kucaklarına alan çift, ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. Bebeğin cinsiyetini öğrendiklerini ancak sürpriz olsun istediklerini belirten Akın, "Doktorumuz cinsiyeti biliyor ama biz bilmek istemiyoruz. Demir'in hamileliğinde olduğu gibi doğumda öğrenmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hamileliğin ilk aylarının zor geçtiğini ifade eden Akın, son birkaç haftadır ise kendini iyi hissettiğini söyledi. Bu mutlu haberle Akın-Koru ailesi, ikinci bebeklerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor.