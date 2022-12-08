Bakanlık o parayı faiziyle geri istedi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, yönetmen Emin Alper'in son filmi 'Kurak Günler'e verdiği finansal yapım desteğini faiziyle geri istedi.

Dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde yapan, Altın Portakal’da dokuz, Ankara Film Festivali’nden altı ödül kazanan ve 9 Aralık’ta vizyona girecek olan ‘Kurak Günler’ filminin senaristi ve yönetmeni Emin Alper ile yapımcı Nadir Öperli, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, tarafımıza gönderdiği bir yazıyla ‘Kurak Günler’ adlı projemize verdiği finansal yapım desteğini yasal faiziyle birlikte geri istediğini bildirmiştir. Bu karar, 2018 yılı Kasım ayında başvuru yaptığımız ilk taslaktan sonra, proje geliştirme sürecinde senaryoda gerçekleştirdiğimiz değişikliklerin uygun görülmemiş olması gerekçesiyle alınmıştır.

Bu, senaryonun tüm değişiklikleri içeren nihai halini Sinema Genel Müdürlüğü’ne teslim ettiğimiz tarihten 20 ay sonra alınmış bir karardır. Bu karar kuşkusuz, filmimizle ilgili Cannes Film Festivali’nin hemen ertesinde başlayan, Antalya Film Festivali’nden sonra da devam eden yalan ve karalamaya dayalı medya kampanyalarının baskısıyla alınmıştır.

Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde kamu fonları destek verdikleri filmlerin senaryolarındaki değişiklikleri denetlemez.

Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un yer aldığı film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor.

Sinema sektörünün işleyişine aşina olan herkes şunu çok iyi bilir: Senaryolar yazıldığı andan çekim gününe kadar, proje geliştirme sürecinde, çekim sırasında sette ve en nihayetinde kurguda değişir. Bunun aksi, eşyanın tabiatına aykırıdır. Maalesef Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019’da yapılan yönetmelik değişikliğiyle, senaryolar üzerindeki değişiklikleri takip etmek bahanesiyle eserlerimize yönelik açık bir sansür süreci işletmektedir. Nitekim ‘Kurak Günler’in yapım desteğini geri isteme kararı, sektör temsilcilerinin de yer aldığı sinema destekleme kurulu devre dışı bırakılarak, Kültür ve Turizm Bakanı’nın onayıyla, keyfi şekilde alınmıştır ve sinemamızın geleceği için son derece tehlikeli bir örnek teşkil etmektedir.

“ÜLKEDE HİÇBİR BAŞARI CEZASIZ KALMIYOR”

Şunu bir kez daha hatırlatmak isteriz: ‘Kurak Günler’, 2022 yılında üç büyük uluslararası film festivalinden birinde ülkemizi temsil etme başarısı gösteren tek uzun metraj film olmuştur.

Dünya prömiyerinden sonra pek çok ulusal ve uluslararası festivalde gösterilmiş ve çok sayıda ödül almıştır. Normal şartlarda, verilen desteği verimli bir şekilde kullandığımız ve ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğimiz için kamu tarafından takdir edilmeyi beklerdik. Ne yazık ki, filmimizin başına gelenler, ülkemizde hiçbir başarının cezasız kalmadığının talihsiz bir örneği olmuştur.

SEYİRCİLERE ÇAĞRIDA BULUNULDU

Açıklamada sinemaseverlere çağrıda da bulunuldu:

Yaşadığımız bu mağduriyet karşısında bize destek olmak isteyen seyircilerimizi ‘Kurak Günler’i 9 Aralık tarihinden itibaren sinemalarda bilet alarak izlemeye davet ediyoruz. Vergilerimizle oluşturulan kamu kaynaklarının sanatımız ve sinemamızın hayrına, özgür, bağımsız ve yaratıcı fikirleri desteklemek amacıyla, hakkaniyetli bir şekilde kullanılacağı günlerin yakın olduğunu ümit ediyoruz.